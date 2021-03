Un conte audio pour aider l’enfant à surmonter le deuil de son animal disparu

Parce que la perte d’un animal de compagnie est difficile à vivre et à comprendre pour un enfant, Esthima lance le premier conte audio en podcast pour l’accompagner dans cette épreuve. Un contenu adapté aux plus jeunes, élaboré en collaboration avec une psychopraticienne spécialiste de la petite enfance.

L’impact positif de la présence d’un animal de compagnie sur la personnalité et la vie de l’enfant se vérifie à bien des égards. Hélas, le chien, le chat ou tout autre compagnon n’est pas éternel. Sa disparition constitue un évènement marquant pour son jeune ami humain.

Il n’est pas simple pour un enfant d’intégrer le concept de la mort. Or, c’est souvent celle de son animal qui constitue pour lui sa première grande perte. Comment l’aider à comprendre et à gérer cette épreuve ? « Au pays d’Eden » a été imaginé par Esthima dans ce but.

Il s’agit d’un conte audio de 2 épisodes de 10 minutes chacun, autour d’Eden, une femelle Golden Retriever de 12 ans. On y suit les derniers moments de la vie de la chienne aux côtés de ses jeunes maîtres Lucie et Noé.

La fin de vie, l’euthanasie, les derniers soins, le vide laissé par l’animal… Autant d’aspects délicats qui sont abordés sous une forme adaptée à l’enfant et ludique, pour l’accompagner dans le travail de deuil. Un outil qui s’avère tout aussi précieux pour les parents, lesquels doivent non seulement vivre la douloureuse épreuve et trouver les termes adéquats pour réconforter leur progéniture et lui expliquer la chose.

Proposé par Esthima, entreprise française de pompes funèbres animalières, le contenu a été pensé en collaboration avec Marianne Jamet. Cette dernière est psychopraticienne spécialiste de la petite enfance, utilisant la thérapie par le jeu pour aider les enfants de 3 à 12 ans à gérer leurs émotions.

Un outil pour « respecter et accueillir toutes les émotions des enfants » confrontés à la disparition de leur animal

Pour Marianne Jamet, ce genre de support est extrêmement utile pour les plus jeunes lorsqu’il s’agit d’appréhender des questions complexes : « les livres et les contes représentent de bons moyens de créer le dialogue autour d’un sujet tel que la mort. Ils permettent de voir où l’enfant se situe dans son rapport à la fin de vie et lui donnent l’opportunité de poser des questions. »

Elle considère également qu’il est « essentiel pour les parents de respecter et d’accueillir toutes les émotions de leurs enfants, quelles qu’elles soient – déni, colère, culpabilité ou tristesse – et de leur répondre de manière authentique, en utilisant les mots justes. »

L’histoire d’Eden « rappelle également l’importance de la cérémonie, du rituel, avec un temps partagé ensemble où chacun peut rendre hommage à sa façon à l’animal défunt », ajoute Marianne Jamet.

Le premier épisode d’« Au pays d'Eden » est disponible gratuitement en podcast sur le site Esthima, ainsi que sur la plateforme Ausha. Le prochain le sera en juin.