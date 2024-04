Un chiot vient au monde avec une couleur totalement improbable et déconcerte ses propriétaires

Carole DeBruler et ses proches tiennent un élevage « éthique » de Golden Retriever dans la ville de Pensacola, en Floride (États-Unis). Le 3 mars dernier, une maman a accouché d'adorables petites boules de poils beiges, à l’exception d’une seule. Laquelle avait le pelage vert citron.

Shamrock se démarquait au milieu de ses congénères. Étant l’avorton de la portée, elle était bien plus petite que le reste de sa fratrie. Toutefois, ce qui la différenciait réellement était la teinte de sa fourrure : « La petite Shamrock est née chanceuse », écrivait sa propriétaire sur TikTok, faisant référence à la couleur verte qui porte bonheur dans certaines cultures.

@living_the_golden_life / TikTok

Une pigmentation indélébile

Dans une interview relayée par le New York Post, Carole DeBruler a expliqué avoir tenté de faire partir la coloration, en vain : « Nous l'avons frottée et le vert ne s'est tout simplement pas effacée » expliquait la femme. Elle a poursuivi en ajoutant qu’elle avait été « choquée » en voyant la jeune canidé après sa naissance.

Après avoir repris leurs esprits, les éleveurs ont cherché une explication rationnelle pour expliquer ce drôle de phénomène. Ils sont arrivés à la conclusion que les liquides biologiques de la mère avaient déteint sur le chiot : « La teinte vert citron de Shamrock a été causée par une exposition à la bile dans le ventre de sa mère » partageait Carole. Celle-ci a souligné que la couleur finirait par disparaître avec le temps.

Un animal en bonne santé

La coloration n’a aucun impact sur la santé de Shamrock, qui est « en bonne santé et heureuse » selon sa maîtresse. Même si elle était la plus petite de la portée, elle ne manquait pas de caractère et à fait sa place au milieu des autres.

C’est une jeune chienne très spéciale à bien des égards, qui fait fondre le cœur des internautes : « Qui ne voudrait pas d’un Golden Retriever vert ? » commentait une utilisatrice.

