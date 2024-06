Un chiot paralysé retrouve l’usage de ses membres grâce à des vis chirurgicales imprimées en 3D

Natalie Jones, une habitante de l’île d’Anglesey, au Pays de Galles, est l’heureuse propriétaire d’un chiot Cockapoo de 6 mois nommé Arthur. Récemment, le petit chien lui a fait une belle frayeur. En effet, Arthur s’est subitement mis à japper et à haleter pour une raison inconnue et il ne pouvait plus bouger les pattes. Comme le rapporte Fox News, Natalie, paniquée, a tout de suite emmené le toutou à l’hôpital vétérinaire Chestergates à Chesher (Angleterre).

Une anomalie de la colonne vertébrale

Arthur a subi divers examens ainsi que des scanners de la colonne vertébrale. C’est de cette manière que les vétérinaires ont pu déterminer que celle-ci n’était pas connectée correctement, ce qui entraînait chez le chiot une perte de fonction dans les membres. D’après le vétérinaire en chef de l’hôpital, Rocio Orlandi, l’état d’Arthur était même « potentiellement mortel ».

© Chester Gates Veterinary Specialists / Facebook

« L’état d’Arthur était très grave car ces anomalies osseuses pouvaient potentiellement mettre sa vie en danger en raison de leur proximité avec le tronc cérébral », a-t-il expliqué. Pour l’équipe vétérinaire, il n’y avait pas d’autre choix que d’opérer Arthur.

Une intervention chirurgicale compliquée

Avant l’intervention chirurgicale, Natalie a serré Arthur dans ses bras en lui disant qu’elle l’aimait et qu’elle avait besoin qu’il soit fort. Le jeune chien était en effet sur le point de subir une opération délicate. Les chirurgiens devaient réussir à stabiliser sa colonne vertébrale en utilisant des vis vertébrales imprimées en 3D et du ciment chirurgical.

© Chester Gates Veterinary Specialists / Facebook

Au bout de 5 heures d’angoisse, Natalie a appris avec soulagement que l’opération était un succès. « L’utilisation de la technologie imprimée en 3D améliore la précision de cette chirurgie compliquée, qui a réussi [tout en] améliorant considérablement le pronostic d’Arthur », a déclaré Rocio Orlandi.

© Chester Gates Veterinary Specialists / Facebook

Le jeune Arthur a pu quitter l’hôpital seulement 3 jours après l’opération et, de retour à la maison, sa queue remuait déjà selon Natalie. « La route a été longue, mais au cours de la semaine dernière, il a commencé à jouer et à redevenir lui-même », a-t-elle déclaré. « C’est le meilleur des sentiments de le voir redevenir un chiot », a enfin conclu Natalie avec tendresse.