Un chiot joue son rôle de gardien et fait fuir un ours alors qu'il s'était introduit dans son jardin ! (Vidéo)

Le rapport de force était largement en sa défaveur, mais son sens très prononcé du territoire et son courage ont poussé un chien à prendre de gros risques quand il a vu qu’un ours se trouvait devant la maison de ses propriétaires. Il a fini par obtenir gain de cause.

David Jonsson, sa famille et leur chien Jersey vivent à Coquitlam, en Colombie-Britannique. Dans cette province de l’Ouest du Canada, il n’est pas rare de croiser un ours noir (Ursus americanus). Cette espèce, également connue sous le nom baribal, est en effet l’une des plus communes dans la région.

Le mois dernier, l’un de ces ursidés s’était présenté devant le domicile de David Jonsson. Il ne semblait avoir aucune intention hostile et cherchait simplement à se reposer au pied d’un arbre, raconte Animal Channel.

Jersey, lui, ne voyait pas du tout cette « visite » d’un bon œil. Le Jack Russell Terrier a même perçu cela comme une intrusion dans son territoire et celui de sa famille. Bien que beaucoup plus petit que l’invité-surprise, le chien n’a pas hésité à aller vers lui pour lui faire comprendre qu’il n’était pas le bienvenu.

Face à la détermination et aux aboiements du canidé, l’ours noir a vainement tenté de grimper à l’arbre pour se réfugier. Les propriétaires de Jersey essayaient aussi de l’effrayer en faisant du bruit.

C’en était trop pour le plantigrade, qui a fini par prendre la fuite. Le chien, lui, était bien décidé à faire en sorte qu’il s’en aille. Il l’a inlassablement poursuivi. L’ours a réussi à le semer pour se cacher dans les bois.

Une scène montrant le courage des chiens, mais on ne peut s’empêcher de penser que le quadrupède aurait pu être sérieusement blessé si l’animal en face avait eu une autre attitude à son égard.

