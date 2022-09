Un chiot errant frappe à la porte d’une base navale et rencontre son maître rêvé

Griffon n’avait que 6 mois et pourtant, il ne connaissait que la vie de chien errant. Il a cependant su provoquer la chance en se rendant dans un camp militaire d’outre-mer. Un soldat est littéralement tombé sous son charme et a souhaité lui offrir le foyer qu’il méritait.

Un commandant de la marine américaine a un jour fait une découverte surprenante sur la base navale d’outre-mer qu’il occupait durant sa mission.

Un adorable chiot à peine âgé de 6 mois errait et réclamait de l’attention. L’homme a tout de suite su que le malheureux n’avait que très peu de chance de survivre dans cet environnement dangereux.

Il l’a donc pris dans ses bras, et un véritable lien s’est instantanément créé entre eux. Le commandant s’est alors remémoré la devise de son unité : « Ceux qui arrivent vivants repartent vivants ».

Le bon samaritain a par conséquent pris le bébé qu’il a nommé Griffon sous son aile et l’a choyé au sein de la base. Et il devenait de plus en plus évident que le duo était inséparable.

Une nouvelle vie aux États-Unis

« Le petit Griffon est devenu une famille. Il est un point lumineux dans les jours sombres de tous ceux qui le rencontrent », a déclaré le bienfaiteur à The Dodo.

Quant à Griffon, il s’est épanoui grâce à l’affection et aux soins prodigués par les soldats.

Le commandant, qui termine prochainement sa mission à l’étranger, a souhaité plus que tout au monde pouvoir l’adopter officiellement. Il a par conséquent fait appel à l’organisation à but non lucratif Paws of War qui s’investit au quotidien pour que les animaux sauvés sur le champ de bataille puissent bénéficier d’un avenir heureux aux États-Unis.

Après avoir vacciné et identifié le chiot, réglé les formalités administratives puis organisé le transfert en avion vers l’État du Maryland, l’association a annoncé que Griffon serait dans son foyer pour la vie sous peu.

La femme et les enfants du commandant accueilleront le petit nouveau de la famille et prendront soin de lui en attendant le retour tant espéré de leur dernier membre.

