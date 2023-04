Un chiot errant est amené d’urgence à l’hôpital après s’être blessé contre un cactus (vidéo)

Nina, technicienne en médecine vétérinaire à l’Arizona Humane Society (AHS), a fait une rencontre qu’elle n’oubliera pas de sitôt au mois de mars dernier. Dans la ville de Phoenix, elle est tombée nez à truffe avec un chiot errant de 5 mois. Cependant, la bonne samaritaine n’a pas tardé à comprendre qu’elle n’allait pas pouvoir le laisser dans cet état.

Un toutou mal en point

Comme le rapporte People, le pauvre Chien de montagne des Pyrénées venait de se blesser contre un cactus. Il avait le corps parsemé d’épines tranchantes et de bardanes. Nina se souvient qu’il souffrait le martyre. Elle n’a donc pas hésité une seule seconde à l’extirper de ce piège, avant de l’emmener à l’hôpital vétérinaire de l’AHS de toute urgence.

Une fois sur place, les professionnels de santé animale ont tondu la fourrure du canidé afin de le soulager un maximum et d’enlever le plus d’épines possible. Tout au long de leur intervention, le toutou a su faire preuve de calme, de sagesse et de patience malgré la douleur qui l'envahissait. Il a suscité l’admiration de tous ses bienfaiteurs !

Le sauvetage du canidé a d’ailleurs fait l’objet d’une vidéo, rediffusée sur les réseaux sociaux :

Nommé Tumbleweed, le Chien de montagne des Pyrénées est aujourd’hui méconnaissable puisqu’il est dénudé de tous ses poils ! Néanmoins, il est plus prêt que jamais à affronter les températures chaudes qui s’apprêtent à s’abattre sur le pays.

Tumbleweed, en bien meilleure posture désormais, a également été proposé à l’adoption quelques jours après son sauvetage. Celle-ci devra idéalement se faire au sein d’un foyer « dépourvu de plantes piquantes », comme l’ont déclaré les membres de l’AHS sur Facebook !