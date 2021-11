Un chiot de 8 semaines, nommé Harley Quinn et volé sous la menace d'une arme à feu, fait un mystérieux retour

Une jeune chienne avait été volée par un individu armé alors qu’elle était en promenade avec son propriétaire. Heureusement, le chiot a été retrouvé le surlendemain et rendu à sa famille, pour qui l’angoisse a ainsi pris fin. Le kidnappeur n’a pas encore été identifié. La personne ayant ramené l’animal non plus.

Les Martin sont soulagés et heureux d’avoir retrouvé leur chienne Harley Quinn, 2 jours après un enlèvement particulièrement traumatisant, comme le rapportait CBR ce jeudi 25 novembre.

Chris Martin, qui vit à Minneapolis dans l’Etat du Minnesota (Nord des Etats-Unis), promenait le jeune canidé non loin de chez lui le 22 novembre dernier, quand il s’est aperçu qu’un véhicule le suivait.

La voiture s’est arrêtée à son niveau et un individu en est descendu. D’après Chris Martin, il devait avoir environ 16 ans. L’adolescent lui a littéralement arraché Harley Quinn des bras en le menaçant ; il lui a montré son pistolet. Le maître du chiot ne pouvait rien faire, car d’après lui, son assaillant « avait l’air prêt à utiliser » son arme à feu.

Le chiot venait d’être adopté

Chris Martin n’a pu que faire un pas en arrière et voir l’agresseur remonter dans le véhicule et repartir avec son amie à 4 pattes, qu’il n’avait adoptée que quelques jours plus tôt.

La famille avait patienté des semaines avant de pouvoir accueillir Harley Quinn à la maison. Elle avait attendu que cette dernière atteigne l’âge de 2 mois. Les enfants, qui l’adorent, étaient inconsolables en apprenant sa disparition.

Ils ont toutefois pu sécher leurs larmes 2 jours après le vol, puisque le chiot a été retrouvé tôt le matin du 24 novembre devant le poste de police local. Quelqu’un l’y avait déposé, mais l’identité de cette personne est encore inconnue. Celle du ravisseur aussi.

Le plus important est que Harley Quinn est saine et sauve et de retour auprès des siens.

