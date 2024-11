Un chiot aboie sur son aînée pour voler sa place dans un panier et faire la sieste au chaud (vidéo)

Asher a plus d’un tour dans son sac ! Dans une vidéo publiée sur le célèbre réseau social Instagram le 7 octobre 2024 et relayée par le média Newsweek, on peut voir le chiot fixer avec détermination le grand panier où est couchée son aînée. Cette dernière savoure un moment de détente sous une couverture chaude.

Puis, la petite boule de poils se met à aboyer à son encontre. Au début, la femelle reste immobile. Mais elle finit par se retirer de sa couchette, s’étirer et s’éloigner du jeune animal bruyant.

Une fois la chienne partie, Asher se précipite dans le panier et s’y installe confortablement, heureux d’avoir chipé sa place !

Une scène qui prête à sourire

Comme l’expliquent nos confrères d’outre-Atlantique, la plupart des internautes pensaient que le chiot aboyait pour inciter son aînée à jouer. Mais étonnement, il a agi pour lui voler la place.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a atteint plusieurs millions de vues et récolté plus de 3 500 mentions « j’aime ». « Quelle petite créature autoritaire », commente un utilisateur du réseau social. « Il est tellement sournois avec le "Hey ! Viens jouer !", son aboiement et sa montée dans le lit bien chaud », écrit un autre.

Les propriétaires des animaux à l’origine du clip ont déclaré à Newsweek qu’Asher n’adoptait habituellement pas ce comportement. Il s’agissait simplement d’un moment spontané qui les a fait rire, et qu’ils ont voulu immortaliser en filmant.

Rassurez-vous, d’autres paniers parsèment le domicile pour le plus grand bonheur de Moxie et de son petit compagnon Asher ! D’autres vidéos, partagées sur Instagram, montrent le confort dont bénéficient les chiens au quotidien. Ils semblent mener la belle vie !