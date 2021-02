Un Chihuahua acrobate surprend son propriétaire en exécutant toutes les postures de yoga qu'il connaît (Vidéo)

Pancho était un chien doué dans plus d’un domaine, mais c’est surtout dans la pratique du yoga qu’il excellait aux côtés de son maître. Une vidéo publiée l’automne dernier et le montrant à l’œuvre est devenue virale.

Il n’est malheureusement plus de ce monde, mais Pancho le Chihuahua avait passé sa vie à irradier tous ceux qui l’entourait de sa joie de vivre communicative. A commencer, bien entendu par son maître, Nic Bello, qu’il a accompagné pendant des années. Ils étaient les meilleurs amis du monde et faisaient absolument tout ensemble, comme le raconte Animal Channel.

Nic Bello est un Italien passionné de sport et qui s’adonne à une très grande variété de disciplines. Il pratique aussi le yoga, une activité que Pancho semblait apprécier lui aussi.

C’est, en tout cas, ce dont on peut se rendre compte dans la vidéo ci-dessous, postée en octobre dernier sur la plateforme YouTube et totalisant près d’un million de vues à ce jour.

On y voit donc Nic Bello et son chien enchaîner les séances de yoga. L’homme réalise diverses postures sous l’œil attentif de Pancho, qui l’imite en exécutant les asanas à la perfection et avec une aisance et une souplesse remarquables.

Il suit également les instructions orales de son maître, données tantôt dans sa langue natale, tantôt en anglais.

Nic Bello peut s’estimer privilégié d’avoir côtoyé un être aussi adorable. Il le sait d’ailleurs. Il n’oubliera jamais son ami et partenaire de yoga, dont la disparition a laissé un énorme vide. Peut-être Pancho continue-t-il de parfaire sa pratique des postures et des mantras au Paradis des chiens…