Un chien volé dans le véhicule de sa propriétaire, retrouvé 2 jours plus tard !

Une Néo-zélandaise a vécu 2 jours d’angoisse après la disparition de son chien, qui se trouvait dans son véhicule volé par un individu. Elle restait sans nouvelles de son ami à 4 pattes jusqu’à ce lundi matin et l’intervention d’un policier à des centaines de kilomètres du lieu du vol.

Un chien volé en même temps que le véhicule de sa propriétaire a été retrouvé sain et sauf 2 jours plus tard, très loin de l’endroit où l’animal et la camionnette avaient été subtilisés, rapporte 1News ce lundi 14 mars.

Le samedi 12 mars, Lydia Stewart, qui travaille dans la construction à son compte, était en train de tailler des arbres devant la propriété de ses parents à St Martins, dans la banlieue de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Elle avait garé sa camionnette à proximité. A l’intérieur se trouvaient ses outils de travail, valant plusieurs milliers de dollars, mais aussi et surtout son chien Sparky.

Quelqu’un s’est saisi du véhicule et est reparti avec, emportant son ami à 4 pattes. Désemparée, la jeune femme a lancé un appel à témoin sur Facebook peu après avoir constaté la disparition.



Dans une mise à jour, elle y a indiqué que sa camionnette avait été aperçue une heure plus tard en périphérie de la ville, visiblement accidentée ; les plaques d’immatriculation étaient tordues et les portières abîmées.

Sparky retrouvé à plus de 300 kilomètres du lieu de sa disparition

Toujours d’après Lydia Stewart, le voleur avait utilisé un de ses outils, une masse en l’occurrence, pour forcer l’entrée d’une station-service et y dérober une canette de boisson énergétique.

Elle restait sans nouvelles de Sparky jusqu’à ce lundi matin. Un officier de police informé du vol a repéré le véhicule sur le bord d’une autoroute près d’Owen River, à environ 4 heures de route de St Martins. Le chien se trouvait toujours à l’intérieur et il était indemne. Il a retrouvé sa maîtresse, soulagée et émue.