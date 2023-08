Un chien victime d'une tentative de vol surprend sa famille en déjouant les plans de ses ravisseurs

Le propriétaire d’un Labrador Retriever craignait le pire en se rendant compte de sa disparition. Le chien était à bord de sa voiture pendant que l’homme faisait ses courses. A son retour sur le parking, l’animal n’était plus dans le véhicule.

Il a été beaucoup plus malin que ses ravisseurs… Un chien enlevé alors qu’il se trouvait dans la voiture de son maître a non seulement réussi à échappé à la ou les personnes qui cherchaient à s’en emparer, mais il a en plus retrouvé le chemin de son foyer. Un récit rocambolesque que rapporte le Daily Record.

Les faits se sont déroulés l’après-midi du mardi 15 août à Perth, ville d’Ecosse située près de Dundee et à 50 kilomètres au nord de la capitale Edimbourg.

Peu après 17 heures, Kenny Johnston, 63 ans, avait garé sa voiture devant un magasin pour y effectuer rapidement quelques emplettes. Il avait laissé son chien à l’intérieur du véhicule dont les portes n’étaient pas verrouillées. L’homme était persuadé que la présence du canidé dissuaderait tout acte malveillant ; la suite des évènements lui ont donné tort.

En sortant rejoindre sa voiture, Kenny Johnston a constaté avec effroi que le Fox Red Labrador – Labrador Retriever dont la robe sable est foncée - de 2 ans ne s’y trouvait plus. Le canidé portait un harnais fixé à la boucle de la ceinture de sécurité et sa laisse, que son maître avait laissée sur le siège passager, avait également disparu.



Daily Record

Le sexagénaire s’est lancé à sa recherche et a prévenu la police. Il a aussi appelé sa femme qui « était totalement horrifiée, raconte-t-il au Daily Record. Elle travaille en dehors de la ville et est rentrée directement dès que je lui ai dit ce qui s'était passé ».

La bonne surprise en rentrant

L’angoisse a été de courte durée, fort heureusement. Alors qu’il rentrait chez lui, Kenny Johnston a eu la surprise de découvrir que son chien l’attendait non loin de chez lui. Le brave Labrador traînait sa laisse et remuait la queue en courant vers son propriétaire. Il avait réussi à échapper à ses ravisseurs et à retrouver la route le menant à la maison.

Son humain n’en revenait pas. Il ressentait à la fois un grand soulagement en constatant qu’il était sain et sauf et de l’admiration pour le quadrupède qui avait déjoué les sombres desseins du ou des voleurs.

A lire aussi : La fugue d'un chien policier renifleur d'explosifs déclenche 2 jours de recherches effrénées

« Heureusement, notre grand garçon est un dur et a réussi à s'enfuir. Il sait où il habite et est revenu en courant, poursuit Kenny Johnston. C'est vraiment inquiétant que quelqu'un fasse cela ».

La police a ouvert une enquête et demande aux habitants du secteur s’ils sont en possession d’enregistrements de vidéosurveillance susceptibles de l’aider à identifier des suspects.