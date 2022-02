Un chien toujours en attente d'adoption après 200 jours dans un refuge, malgré une fête d'adoption de la Saint-Valentin où personne ne s'est présenté !

Personne n’est venu voir Luke lors de la fête organisée pour lui à l’occasion de la Saint-Valentin, mais l’équipe du refuge ne désespère pas de le voir un jour rejoindre la famille aimante qu’il mérite tant.

Malgré le petit évènement organisé en son honneur, un chien appelé Luke et qui attend d’être adopté depuis 7 mois devra encore se montrer patient avant de commencer sa nouvelle vie. Au refuge où il vit, tout le monde reste confiant malgré tout, comme le rapportait People le lundi 14 février.

Hier, c’était donc la Saint-Valentin, et à cette occasion, le personnel du refuge Battersea Dogs & Cats Home à Brands Hatch, dans le Kent (sud-est de l’Angleterre), avait décidé de préparer une fête sur le thème de l’amour en l’honneur de Luke. Ce dernier est l’un de leurs plus anciens pensionnaires.



Battersea Dogs & Cats Home

Il avait été recueilli il y a plus de 200 jours en tant que chien errant. Malgré son extrême douceur, il ne parvenait pas à susciter l’intérêt de potentiels adoptants. La faute à cette grande peur qui l’envahit dès qu’il rencontre un individu ou une situation qu’il ne connaît pas, y compris ses congénères.

Le canidé de 5 ans et à la robe bringée était la vedette de la fête de la Saint-Valentin au refuge. On s’attendait à ce qu’il reçoive quelques visites, mais cela n’a pas été le cas. Grosse déception, donc, pour Luke et les membres du personnel de la structure d’accueil, mais ces derniers refusent de baisser les bras.

« La Saint-Valentin est l’occasion d’exprimer votre appréciation à ceux que vous aimez. Il est donc déchirant de savoir que Luke passera la journée sans qui que ce soit à aimer après que personne ne soit venu le rencontrer pour un rendez-vous, a ainsi déclaré Michelle Bevan, responsable du refuge. Heureusement, l’équipe de Battersea était là pour donner beaucoup d'amour et d'affection à Luke. »



Battersea Dogs & Cats Home

Luke finira un jour par avoir « la chance d’être aimé comme il le mérite »

L’idéal pour ce chien serait de trouver une famille sans autre animal de compagnie, et suffisamment patiente pour lui donner le temps de lui faire confiance. Il a également besoin de soins et d’un régime alimentaire spécifique en raison de problèmes de peau et aux oreilles. En contrepartie, Luke a énormément d’amour à donner.

Malgré sa grande taille, il reste un chien très câlin, qui adore se blottir au chaud avec son jouet favori. Michelle Bevan et ses collègues continuent d’espérer que quelqu’un lui offre enfin « la chance d’être aimé comme il le mérite ».