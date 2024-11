Un chien totalement aveugle prévient son promeneur qu’un serpent à sonnette se trouve sur son passage (vidéo)

Dan Fishbein, un promeneur de chien bénévole, s’est fait une grosse frayeur lors d’une balade avec Moogan, l’un des toutous qu’il emmène marcher. Le chien âgé et aveugle, qui réside au refuge Best Friends Animal Society de Dogtown (États-Unis), l’a sauvé d’un serpent à sonnette sur lequel il a failli marcher. Sans son intervention, l’issue aurait pu être bien plus tragique.

Moogan fait partie des nombreux chiens du refuge qui ont le privilège de quitter le chenil pour aller se balader dans les bois avec Dan. Le toutou tient une place spéciale dans le cœur de son bienfaiteur. Lequel l’a toujours un peu considéré comme son chouchou.

Une retraite difficile

Moogan savoure chaque sortie avec Dan. Il aime prendre l’air, surtout depuis que sa vie a été bouleversée par la maladie. En effet, le chien est devenu aveugle à cause d’une pathologie rare appelée syndrome de la rétine silencieuse, rapportait Newsweek. Si les vétérinaires sont parvenus à ralentir la progression de cette dernière, ils n’ont malheureusement pas pu empêcher la cécité de s’installer.

Aujourd’hui, Moogan est totalement aveugle et cela a impacté son niveau d’activité. Il est moins énergique qu’autrefois, mais retrouve sa vitalité lorsqu’il part en promenade. Alors, un jour, Dan l’a emmené dans une zone boisée et le toutou a pleinement profité de ce moment, reniflant les fleurs et tout ce qui se trouvait à portée de museau.

Un serpent bien caché

Tandis que les amis marchaient tranquillement, le chien a bifurqué d’un coup vers la droite, comme pour attirer son bienfaiteur. Lequel n’a pas tout de suite compris le comportement de Moogan avant de remarquer un serpent à sonnette, enroulé à ses pieds. Ce type de reptile est particulièrement dangereux puisqu’il peut entraîner le décès de sa victime.

Grâce à Moogan, Dan a évité de lui marcher dessus et a été épargné d’une morsure qui aurait pu lui être fatale. Il a chaleureusement remercié le quadrupède : « Qui aurait cru que mon compagnon aveugle serait celui qui me sauverait ? [...] Je pense qu'il est mon ange gardien », affirmait l’homme.