Un chien tombe dans une eau à 10 degrés, un agent portuaire le voit et se met en danger pour le secourir

Un chien tombé dans l’eau a été sauvé par un homme s’étant rendu compte à temps de sa détresse, rapportait Le Pays Malouin.

Le héros du jour s’appelle Yoon Garat, est âgé de 47 ans et travaille au port de plaisance des Bas Sablons à Saint-Malo (35). Le mardi 6 décembre, il était en train de s’occuper d’un bateau quand il s’est aperçu qu’un chien venait tomber dans l’eau.

L’animal, un Carlin à la robe noire, risquait autant la noyade que l’hypothermie, la température de l’eau n’étant alors que de 10°C. De plus, les chiens de cette race ne sont généralement pas très à l’aise lorsqu’il s’agit de nager, contrairement à d’autres comme le Labrador Retriever, le Golden Retriever, le Chien d’Eau Portugais ou encore le Terre-Neuve.



Photo d'illustration

Le malheureux quadrupède avait toutes les peines du monde à se maintenir à la surface et poussait continuellement des cris désespérés, d’après le récit livré par Yoon Garat au Pays Malouin.

L’aide précieuse d’un collègue pour quitter l’eau

L’homme s’est vite déchaussé et défait de son blouson pour le secourir, malgré la difficulté de la tâche. Il a pu atteindre le chien et le rattraper, mais sa mission était loin d’être achevée ; il devait encore regagner la berge, mais la pente haute et glissante l’en empêchait.

Heureusement, Yoon Garat a reçu l’aide d’un collègue, Guénolé Adam, qui lui a lancé une corde. Le Carlin et son sauveur ont ainsi pu sortir de l’eau sains et saufs.

Yoon Garat a confié au média bretillien qu’il trouvait son acte « normal » et que « tout le monde aurait fait ça », mais son geste n’a rien d’anodin ; une vie a été sauvée grâce à lui.