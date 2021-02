Un chien sourd coincé à 6 mètres de profondeur déterré à l'aide d'une tractopelle après 30 heures d'acharnement

Guidé par son intuition, un homme dont la chienne avait disparu a fait appel à un ami conducteur d’engin de chantier pour qu’il creuse à un endroit précis. Le propriétaire canin a eu le nez creux. Au bout de plusieurs heures d’effort, l’animal a été récupéré sain et sauf.

Au Royaume-Uni, une chienne prise au piège sous terre, à plusieurs mètres de profondeur, a été sauvée grâce à un tractopelle et à l’instinct de son maître, comme le rapporte TimesNowNews.

Ce mardi 5 janvier, Dizzy, une femelle Cocker Anglais sourde accompagnait son propriétaire lors d’une promenade dans le comté du Worcestershire (Ouest de l’Angleterre), quand ce dernier l’a perdue de vue.

Désespéré, l’homme, qui répond au nom de Duncan Flowers, s’est mis à la chercher partout dans le secteur, mais Dizzy restait introuvable. Des heures se sont écoulées depuis la disparition de la chienne et son maître ne savait absolument pas comment il allait pouvoir la localiser.

Il a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, auquel de nombreuses personnes ont répondu. Une trentaine de volontaires se sont, en effet, rendus sur les lieux et ont pris part aux recherches.

Alors qu’il commençait à perdre espoir, Duncan Flowers a eu comme une révélation en apercevant un trou dans un champ voisin. Rien n’indiquait que sa chienne s’y trouvait, mais il a tout de même appelé un ami, propriétaire d’une tractopelle.

Ce dernier est rapidement arrivé avec son engin et a commencé à creuser à l’endroit indiqué. 2 heures et demie plus tard, Dizzy était libre, dans les bras de son maître soulagé. Elle avait passé 30 longues heures à 6 mètres de profondeur. La chienne était couverte de terre et transie de froid, mais ne souffrait d’aucune lésion grave.

Un vrai petit miracle…

