Un chien sénior solitaire au refuge retrouve l'espoir grâce à une mère d'accueil dévouée

Jenny Leech met un point d’honneur à offrir l’hospitalité aux chiens les plus vulnérables, notamment en raison de leur âge. Sa famille compte, en effet, plusieurs canidés séniors dont Tiny Tim, Thor et Theo.

Récemment, elle avait été émue par l’histoire de Chester, un Chihuahua de 14 ans sauvé de la rue avant de se retrouver dans un refuge de Bellwood, dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis). « Il avait été découvert errant sur une route fréquentée au cours d’une semaine hivernale extrêmement froide », raconte Jenny Leech à The Dodo.

Le pauvre canidé se morfondait dans le coin de son box, tournant le dos à la porte et à ce monde qu’il ne semblait pas intéresser.



La donne a changé grâce à l’organisation B.A.A.R.K. Dog Rescue, qui a demandé à Jenny Leech si elle pouvait l’accueillir. Ce qu’elle a tout de suite accepté. Ses vieux chiens, la « Chi Mafia » comme elle les appelle, étaient ravis de lui souhaiter la bienvenue.

Chester avait besoin de beaucoup de soins. « Il a quelques grosseurs et bosses, des griffes trop longues et un peu de difficulté à voir et à entendre », détaille Jenny Leech. Le vétérinaire a également découvert qu’il présentait un souffle au cœur et avait plusieurs dents en très mauvais état.



Le Chihuahua a reçu les soins dentaires nécessaires et suivi un traitement pour son problème cardiaque. Son état de santé s’est amélioré et il s’est parfaitement intégré à la Chi Mafia.

« Honorés d'être sa famille pour toujours »

Par la suite, un nouvel examen vétérinaire a révélé qu’il souffrait d’une infection rénale nécessitant un traitement à vie. Au vu de ses besoins spéciaux, Jenny Leech savait que lui trouver une famille d’adoption risquait d’être difficile. Elle a également vu à quel point Chester s’attachait aux autres chiens de la maison et que ce sentiment était réciproque.



Après avoir mûrement réfléchi à la question, elle est parvenue à la conclusion que la meilleure solution était qu’elle l’adopte. Une décision qu’elle est fière d’avoir prise.

« Ce soir, il nous a montré qu'il était heureux d'être ici en traînant avec la meute, en mendiant dans la cuisine et en savourant un bon dîner », dit-elle. Nous sommes honorés d'être sa famille pour toujours ».