Un chien sénior s'écroule sur un sentier de randonnée et ne peut plus avancer, des policiers fabriquent un brancard de fortune pour le secourir

Dans le canyon de l'Utah, un chien âgé immobilisé sur un sentier escarpé a pu être sauvé in extremis grâce à la réactivité d’un randonneur et des forces de l’ordre. Face à un terrain difficile, les secouristes ont improvisé une civière pour l’évacuer en sécurité, permettant ensuite ses soins et ses retrouvailles avec sa propriétaire au refuge.

Sans sa découverte par un bon samaritain, ni l'intervention rapide et efficace des forces de l'ordre, les chances de survie d'un chien secouru de justesse en Utah (Etats-Unis) auraient été extrêmement minces. Son sauvetage est rapporté par ABC 4 .

Les faits ont eu lieu le matin du vendredi 19 juin 2026 dans le canyon de Mill Creek. Un randonneur a repéré un chien sénior couché sur un sentier, incapable de se relever et encore moins de marcher. Le témoin a aussitôt alerté les secours.

Un agent de la police de Moab et l'adjoint Hansen, du bureau du shérif du comté de Grand, se sont rendus sur les lieux. Avancer sur ce terrain accidenté était particulièrement difficile, mais ils étaient déterminés à sauver le quadrupède.

Lorsqu'ils ont enfin atteint l'emplacement du canidé, aux côtés duquel le témoin se tenait toujours, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas le porter en raison de sa taille et de la nature du terrain. Le policier et l'adjoint Hansen ont alors fait appel à leur créativité ; ils ont utilisé des bâtons et une couverture pour fabriquer une civière improvisée. Cette dernière leur a permis de transporter l'animal en toute sécurité. Par la suite, ils ont pu se procurer une sorte de brouette, ce qui leur a facilité la tâche.

Arrivée au refuge et retrouvailles

Les intervenants ont emmené le chien âgé au refuge animalier le plus proche. Entretemps, sa propriétaire, qui a pu être identifiée et contactée, s'y est rendue pour l'attendre. Les retrouvailles ont finalement pu avoir lieu.

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Grand County Sheriff's Office / Facebook

Le rescapé été vu par un vétérinaire, qui l'a mis sous perfusion pour aider son organisme à reprendre des forces.

« Cet incident rappelle l’importance pour les citoyens de signaler les animaux en détresse ainsi que le travail d’équipe entre nos agences locales, peut-on lire sur la page Facebook du bureau du shérif du comté de Grand. Nous remercions toutes les personnes impliquées qui ont contribué à assurer le sauvetage et le retour en sécurité de ce chien. »