Un chien sénior avec une tumeur "de la taille d'un ballon de football" place tous ses espoirs entre les mains du chirurgien vétérinaire

En Inde, une tumeur de plusieurs kilogrammes a été retirée chez un chien sénior après une opération brève, mais complexe, rapportait The Indian Express.

Milo, Labrador Retriever de 12 ans, présentait une grosseur spectaculaire entre la poitrine et l’épaule. A cause de cette tumeur heureusement bénigne, il n’était plus en mesure de marcher.

D’après sa propriétaire Sushma Bajwa, qui habite Pune dans l’ouest du pays, elle était assez petite ces 3 dernières années et ne posait aucun problème à l’animal. L’an dernier, une biopsie confirmait qu’elle n’était pas cancéreuse et qu’il s’agissait d’un lipome (boule de graisse). Elle a avait toutefois récemment commencé à prendre du volume, jusqu’à dépasser les 3 kilogrammes et atteindre « la taille d’un ballon de football », dit sa maîtresse.

« Nous étions tendus et inquiets », confie-t-elle. La famille s’était alors adressée au Dr Narendra Pardeshi. Le chirurgien vétérinaire a rapidement décidé de l’opérer.

Opération réussie !

L’intervention a eu lieu le 22 août. Le spécialiste a eu recours à une technique à la fois délicate et peu invasive, qui lui a permis d’extraire la tumeur en une vingtaine de minutes. 6 heures plus tard, Milo pouvait de nouveau se déplacer normalement. Il est rentré à la maison le jour-même.



The Indian Express

Auparavant, le chien avait reçu des soins pour d’autres problèmes de santé, dont la fièvre à tiques et la dysplasie de la hanche. Il avait également subi un traitement au laser pour des verrues saignantes.

« À son arrivée, il ne pouvait pas se lever ni marcher […].Nous avons réalisé une radiographie pulmonaire et une biopsie à l'aiguille pour vérifier toute métastase dans le corps. Si [la tumeur] était cancéreuse, elle se serait propagée à d'autres parties du corps », détaille le Dr Pardeshi.