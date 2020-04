Coronavirus : Les sans-abris et leurs animaux plus démunis que jamais face au manque d'hébergement

Photo d'illustration

Les animaux de compagnie des sans-abris constituent souvent leur seule famille et leur seul soutien moral. Dans l’actuel contexte de pandémie de coronavirus, ils ont encore plus de mal à trouver un hébergement, alors qu’ils ont plus que jamais besoin d’être protégés. La Fondation 30 Millions d’Amis pousse un cri d’alarme.

« Quelles solutions pour les sans-abris et leurs animaux ? », s’inquiète la Fondation 30 Millions d’Amis sur son site. Le confinement général marginalise encore un petit peu plus ces personnes qui souffraient déjà de la difficulté de trouver un toit, parce qu’accompagnés de leurs chiens.

Depuis le début de la crise sanitaire, des mesures ont été mises en place pour héberger les sans domicile fixe. Des milliers de places ont été créées, mais dans la plupart des cas, les animaux ne sont pas admis. Pour leurs maîtres, se séparer de ces derniers serait, évidemment, inimaginable. Leurs compagnons à 4 pattes constituent généralement leur seul soutien face à la solitude et à la difficulté de la survie au quotidien.

Quentin Girault, Docteur en droit public et spécialiste des droits fondamentaux cité par la Fondation, trouve « choquant que le fait de posséder un animal soit une entrave à l'accès à l'hébergement d'urgence et d'autant plus en cette période de crise sanitaire. »

30 Millions d’Amis évoque néanmoins quelques exceptions à « Nantes, Marseille, Toulouse, Clermont-Ferrand ou Béziers », où des centres acceptent les sans-abris accompagnés de leurs animaux. Nous vous parlions également, la semaine dernière, de l’ouverture et l’aménagement d’un des hangars du Darwin à Bordeaux pour assurer l’accueil de ces personnes et de leurs amis canidés. Les locaux ont été aménagés de manière à empêcher la propagation du virus en leur sein, tout en permettant aux chiens et leurs maîtres de séjourner dans des conditions décentes.

Une autre initiative est saluée par la Fondation, celle du maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine, qui a ouvert un camping pour 16 sans-abris et leurs chiens. Des tentes individuelles y ont été installées, avec mise à disposition des sanitaires et fourniture de repas.