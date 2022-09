Un chien se faufile dans un conduit souterrain et s'y coince, les pompiers constituent l'unique espoir de sa famille

Un chien bloqué dans un conduit souterrain a été sauvé par les pompiers, rapportait KKTV / 11 News. L’intervention salvatrice des soldats du feu a eu lieu le mardi 30 août dans le comté d’El Paso, dans l’Etat du Colorado (Ouest des Etats-Unis). Elle a été relatée par leur page Facebook le jour-même.

La publication comprend plusieurs photos de l’opération, dont une où la propriétaire du canidé, Shari Warren pleure de joie pendant qu’elle l’a dans les bras après ce long moment d’angoisse.



Black Forest Fire Rescue / Facebook

S’étant laissé guider par sa curiosité, Jaxon le Jack Russell Terrier s’était faufilé dans un conduit souterrain situé près d’une route et à la lisière d’une zone boisée. Ce faisant, il s’y était coincé et ne pouvait plus effectuer le moindre mouvement.

Shari Warren et son mari Allen ne pouvaient absolument rien faire pour le libérer. Ils ont alors appelé les secours, et ce sont les pompiers du Black Forest Fire Department qui sont intervenus.

Munis de perches et de divers autres outils, ils se sont relayés à l’entrée du conduit et ont multiplié les tentatives pour récupérer le quadrupède. Ils ont fini par y parvenir au bout de 45 minutes d’efforts.

« Nous ne vous remercierons jamais assez »

Jaxon a pu retrouver l’air libre et ses maîtres soulagés. Shari Warren a remercié les pompiers sur place, puis leur a de nouveau exprimé sa reconnaissance en commentant leur post Facebook.

« Sincèrement, nous ne vous remercierons jamais assez », leur a-t-elle ainsi écrit. Ce à quoi les pompiers ont répondu qu’ils étaient « heureux que Jaxon se porte bien ».

« Il va très bien ! Il a couru partout dans la maison, ravi d’être libre. Il s’est ensuite roulé en boule et s’est endormi. Je sais qu’il vous est très reconnaissant, lui aussi », a répliqué Shari Warren.

A lire aussi : Sauvée d'une usine à chiots où elle vivait dans des conditions infâmes, Bonnie combat aujourd'hui le crime