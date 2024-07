Un chien sauve sa maîtresse atteinte de démence en attirant l'attention des secours par ses aboiements

Quand une femme originaire des États-Unis n’est pas rentrée chez elle après être sortie promener son chien, ses proches se sont immédiatement inquiétés. En effet, elle souffrait de démence et pouvait s’être perdue. Des recherches ont été menées et des aboiements se sont fait entendre dans les montagnes…

Au cours du mois de juin dernier, une femme originaire de l’Utah, aux États-Unis, s’est perdue dans la montagne après une crise de démence. Famille, policiers et voisins se sont mis à sa recherche. Ils sont parvenus à localiser les cris de son chien, à qui elle doit sa vie.

La disparition inquiétante de la dame a été signalée après que celle-ci ne soit pas rentrée de promenade, indiquait Local 12. Elle avait pris le chien de la famille avec elle, mais n’avait donné aucun signe de vie tandis que les heures passaient. Pour ses proches, il était évident qu’elle courait un danger. Atteinte de démence, elle pouvait être facilement désorientée et se perdre.

Une piste sérieuse

Après un jour de recherche, la famille a compris qu’elle aurait besoin d’une aide extérieure et a fait appel aux forces de l’ordre du comté d'Emery. Un agent de la Division des ressources fauniques s’est déplacé sur les lieux avec son chien de recherche, Kip. Ce dernier a été formé pour retrouver des humains disparus, mais bien qu’il soit expérimenté, un facteur externe a perturbé son travail ce jour-là.

La température avoisinait les 38°C, ce qui rendait toute investigation compliquée. Toutefois, un indice est venu l’aider à suivre une piste. Vers 3 heures 30 du matin, son maître et lui ont cru entendre des aboiements, mais n’ont pas trouvé leur auteur.

Utah Division of Wildlife Resources / Facebook

Les aboiements n’ont pas cessé

À l’aide du témoignage d’un voisin et de caméras de surveillance, le maître de Kip était presque certain que les cris venaient du chien de la femme disparue. Ils se sont mis à chercher dans une direction et ont à nouveau entendu les aboiements, cette fois de plus en plus forts à mesure qu’ils avançaient.

Finalement, ils sont parvenus à remonter jusqu’à la dame et son chien, sains et saufs : « Notre officier est resté avec la femme jusqu'à ce qu'une autre aide arrive, et elle a été transportée à l'hôpital local pour une évaluation à la fin de la journée » précisait un porte-parole sur Facebook.

Pour les policiers, la rescapée doit sa vie à son chien, qui a aboyé pour se faire remarquer. Sans lui, elle n’aurait peut-être jamais été retrouvée. Heureusement, ce scénario désastreux a été évité.