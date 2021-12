Un chien sans museau fait un voyage de 5 000 kilomètres pour commencer une nouvelle vie (vidéo)

Newt n'a pas la chance d'arborer un adorable museau, à l'instar de ses congénères. Mais le chien a beau être défiguré, il a conquis le cœur d'une femme qui prend chaque jour soin de lui.

Newt possède un physique atypique. Et pour cause : sa mère l'a mordu à la tête à sa naissance, blessant gravement son museau. En raison des frais élevés associés aux soins médicaux, ses propriétaires ont été contraints de le remettre au New York Bully Crew, un organisme à but non lucratif situé dans l'État de New York.

© Liesl Wildhart

Newt, privé de son museau, a heureusement attiré l'attention de Liesl Wildhart, la fondatrice de Luvable Dog Rescue and Animal Refuge. Cette dame est connue pour recueillir des animaux cabossés de la vie, souffrant de déformations.

« Ils ont posté des photos et des vidéos de lui sur leur compte Instagram. C'est là que je l'ai vu pour la première fois et je suis tombée amoureuse de lui », a déclaré la femme au grand cœur. Newt, qui s'appelait Brute à l'origine, a fait un voyage de près de 5 000 kilomètres pour rejoindre son nouveau foyer dans l'Oregon. Destination : sa nouvelle vie !

© Liesl Wildhart

Un chien qui inspire

Malgré des débuts difficiles, Newt mène désormais une vie heureuse aux côtés de sa mère adoptive, ainsi que de ses frères et sœurs canins, dont Picasso et Wacku, 2 chiens également sauvés. Au fil du temps, ses blessures ont guéri, mais lui ont donné un aspect particulier de « vieil homme grincheux », rapporte Metro.

« Je dois le nourrir à la main, car il a du mal à mettre de la nourriture dans sa bouche », a expliqué Liesl. Cette dernière a affirmé qu'elle partageait un lien spécial avec Newt. « Il me suit partout. Il est très doux et affectueux. Il est aussi très intelligent et très joueur », a-t-elle ajouté.

© Liesl Wildhart

Pour Liesl, le chien s'avère une véritable source de joie au quotidien. Elle aime prendre soin de lui et le voir s'épanouir au fil des jours. Newt s'est parfaitement intégré à sa nouvelle famille, il semblerait même qu'il soit très proche de Picasso, un chien à la mâchoire bancale.

« J'aime les chiens "handicapés" parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont différents et qu'ils sont déterminés à tirer le meilleur parti de ce qu'ils ont », a conclu Liesl. « Ils embrassent la vie et, contrairement à certaines personnes, ils ne s'apitoient pas sur eux-mêmes, ils ne pensent pas à ce qu'ils ont perdu. »

