Un chien s’assure que son propriétaire quitte la maison pour braver l’interdit (vidéo)

« Quand le chat n’est pas là, les souris dansent », et elles ne sont pas les seules ! Un toutou très malin sait qu’il n’a pas le droit de monter sur le canapé de ses maîtres. Il sait également que si ceux-ci ne le voient pas faire, il ne sera pas réprimandé. Alors, la boule de poils attend toujours le bon moment pour se faire plaisir.

Un Cane Corso perspicace a fait rire les utilisateurs de TikTok après avoir été filmé en pleine rébellion contre ses maîtres. Le quadrupède a montré à tout le monde à quel point il pouvait être rusé quand il désirait quelque chose. Toutefois, il aurait mieux fait de se montrer plus prudent, car ses propriétaires ont découvert qu’il n’était pas tout à fait le chien obéissant qu’ils connaissaient.

La boule de poils partage sa maison avec l’un de ses congénères et ses maîtres. Comme dans la plupart des foyers, il arrive que ceux-ci s’absentent et la laissent seule un certain temps. Pendant leur absence, l’animal s’occupe comme il le peut, mais il a aussi compris qu’il n’avait pas forcément besoin de respecter les règles habituelles.

@maltimasi_ / TikTok

Un chien bien malin

En effet, puisque personne n’est là pour le surveiller, le futé est libre de faire ce que bon lui semble. Justement, il existe un interdit qu’il adore braver : le canapé. En temps normal, le grand chien n’est pas autorisé à grimper dessus. Pourtant, le sofa moelleux lui fait de l’œil et il a bien du mal à résister. Il lui arrive alors de s’installer dessus pour en profiter en toute discrétion.

Malheureusement, le secret du toutou a été révélé au grand jour lorsque ses maîtres ont compris ce qu’il faisait pendant qu’ils n’étaient pas là. Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Newsweek, on comprend qu’il a été pris en flagrant délit d’appropriation du canapé. Pourtant, il a tout fait pour rester discret : « Il n'avait pas le droit de monter sur le canapé. Alors qu'il était en train de grimper, il s'est figé dès qu'il a entendu la voix de mon mari [...] Il faisait de son mieux pour ne pas se faire prendre ! », écrivait sa maîtresse.

A lire aussi : La trajectoire tumultueuse et déchirante de Lynch, chien ramené au refuge à 3 reprises mais à la joie de vivre intacte

Heureusement, cette dernière a préféré rire de la situation en voyant le manège de sa boule de poils. Celle-ci, de son côté, devra redoubler d’intelligence pour pouvoir à nouveau profiter de son péché mignon.