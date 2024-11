Un chien s’arrête devant une bouche d’égout et redonne de l’espoir à une femme dont le chat a disparu depuis 2 semaines

Krystal n’a cessé de rechercher son félin, Morgan, depuis sa disparition. L’animal a quitté son domicile au début du mois de novembre et n’a plus donné signe de vie par la suite. Le hasard, mais surtout la bonté des habitants du coin, vont remettre sa maîtresse sur sa piste.

Krystal Louten Malinovskii a vécu ce que les propriétaires d’animaux redoutent le plus au monde. Son chat, un tabby nommé Morgan, a disparu pendant près de 2 semaines, la laissant dans un profond désarroi. Les habitants de Yarmouth (Nouvelle-Écosse) se sont alors mobilisés pour retrouver l’animal et ont permis de débloquer la situation.

Morgan a toujours été un félin aventurier, comme l’a mentionné sa maîtresse sur Facebook. Cette dernière ne s’inquiétait pas pour lui puisqu’il finissait toujours par rentrer à la maison. Malheureusement, un jour, cela n’a pas été le cas. Le chat tigré a laissé Krystal sans nouvelles pendant une semaine, puis 2.

Krystal Louten Malinovskii / Facebook

Une nouvelle piste

Comprenant qu’elle aurait du mal à le retrouver seule, elle a partagé sa photo sur les réseaux sociaux dans l’espoir que quelqu’un l’ait vu. Malheureusement, le tabby demeurait introuvable jusqu’à ce que le chien d’un voisin relance l’affaire. Le canidé était en balade avec son maître lorsqu’il a commencé à tirer sur sa laisse, rapportait WGME. Il voulait inlassablement se diriger vers une bouche d’égout, ce qui a interpellé son propriétaire.

Lequel s’est approché et a entendu des miaulements provenant de l’intérieur. Krystal, qui avait prévenu tous les refuges locaux entre temps, a appris qu’un chat avait été entendu dans les égouts et a pensé qu'il pourrait s'agir du sien. Elle a décidé de suivre cette piste et, une fois de plus, a reçu beaucoup de soutien de la part de sa communauté.

A lire aussi : Touchée par la disparition prématurée d’un chien qu’elle promenait, une ancienne bénévole du refuge collecte des fonds pour lui ériger un mémorial

Des retrouvailles inespérées

Le sauvetage du quadrupède s’est étalé sur plusieurs jours et a mobilisé de nombreux intervenants : « Le contrôle animalier, la police, les pompiers et un refuge pour chat nous ont aidés », témoignait Krystal. Des résidents se sont aussi mêlés aux sauveteurs. Grâce à la détermination de tous, le chat a été extrait de son piège : il s'agissait bien de Morgan ! Ce dernier s'est d’abord enfui avant de rentrer chez lui tout seul.

Sa maîtresse a remercié toutes les personnes qui se sont impliquées dans son sauvetage.