Un chien revient à la vie devant un maître profondément touché par la noyade de son chien !

Jonel, le chien farceur, a fait une très mauvaise blague à son maître, qui a cru l’avoir perdu pour toujours. Ce dernier s’en souviendra encore longtemps…

En avril dernier, une histoire assez étonnante était racontée sur la page Facebook Furr Station, réunissant des dizaines de milliers de passionnés de l’univers canin. Le protagoniste du récit est un chien qui a causé une très grosse frayeur à son maître, comme le rapporte The Animal Club.

Le quadrupède en question répond au nom de Jonel et il est vraiment un sacré plaisantin. Un jour, il était en promenade en compagnie de son propriétaire, quand, en arrivant au bord d’une rivière, il s’est mis en tête de s’y offrir une petite baignade.

Le chien a foncé vers l’eau et y a plongé, puis il a complètement disparu des radars. Son maître affolé s’est mis à le chercher partout. Complètement paniqué, il a fini par le retrouver et a craint le pire à ce moment-là. Le corps de l’animal qu’il croyait sans vie flottait sur l’eau. Le chien ne bougeait pas. Son propriétaire pensait qu’il était mort noyé et a commencé à pleurer.

Ce n’est qu’en s’approchant de lui pour le récupérer qu’il a découvert que son compagnon adoré était bel et bien en vie. Ce dernier s’est tout simplement retourné, puis a regagné le rivage le plu tranquillement du monde, comme si de rien n’était.

A la fois soulagé et un petit peu en colère, le maître de Jonel a séché ses larmes et s’est promis de ne plus jamais le laisser s’éloigner de la sorte.

A lire aussi : " À 24 ans, il utilise les pneus usagés pour fabriquer des paniers aux chiens et chats errants de la ville"