Un chien réveille sa maîtresse en lui tirant les cheveux pour la sauver d'un incendie

Une habitante de la Caroline du Nord, dans l’Est des Etats-Unis, a pu réchapper à l’incendie s’était déclaré à son domicile grâce à son chien. L’héroïque quadrupède l’a, en effet, sortie de son sommeil, puis l’a guidée vers la sortie, alors que les flammes envahissaient sa maison.

Si Lacresha Slappy et son chien King sont encore en vie, c’est grâce à ce dernier. Il l’a, en effet, sauvée en la réveillant pendant que sa maison était en feu, comme le rapporte WECT 6.

L’incident a eu lieu lundi matin (25 janvier) à Wilmington. La maîtresse de l’animal venait de rentrer de son travail de nuit et s’était allongée pour se reposer, quand King s’est mis à se comporter de manière totalement inhabituelle.

« J’ai été réveillée par mon chien qui tirait mes cheveux et me grattait », raconte l’intéressée. Choses qu’il n’avait jamais faites auparavant.

« J’ai cru que j’allais mourir »

Il y avait un incendie dans sa maison et elle ne s’en était pas rendu compte. Son ami à 4 pattes, si. Il l’en a non seulement avertie à temps, mais il l’a, en plus, guidée vers la porte, alors qu’elle pensait qu’elle ne s’en tirerait pas.

« J’ai cru que j’allais mourir », se souvient Lacresha Slappy, qui explique qu’elle a brisé une fenêtre, mais que les flammes s’approchaient d’elle de plus en plus vite. C’est là que King l’a emmenée à l’extérieur de la maison.

Les pompiers sont arrivés peu après. Ils ont pris la femme et son brave compagnon en charge et leur ont donné de l’oxygène, avant de maîtriser le feu.

D’après sa sœur Shauntee Middleton, le canidé « avait été donné [à Lacresha Slappy] après le décès de son fils survenu l’an dernier, en février ». « King est un véritable héros », conclut-elle.