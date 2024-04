Un chien retrouve ses instincts primaires pour protéger son maître coincé dans un champ pendant plusieurs jours

Hero porte définitivement bien son nom. Ce canidé n’a pas hésité à montrer les crocs pour défendre son maître tombé dans un fossé. Malgré les nuits glaciales qui passaient et la menace des coyotes, il est resté brave, ne perdant pas son objectif de vue.

Un sexagénaire a été retrouvé dans un fossé grâce à son chien nommé Hero. Pendant deux nuits, l’homme a affronté les températures glaciales d’Alberta, au Canada, sous la protection de son ami canin. Lequel a suscité l'intérêt des forces de l'ordre après avoir été responsable d'un incident impliquant le promeneur Curtis Dahl et son propre canidé.

Ces derniers se baladaient à proximité de Taber dans un champ vaste et boueux, mentionnait Good News Network, quand Hero a surgi de nulle part. Il était nerveux et a foncé sur le chien de Curtis pour l’attaquer. Il l’a agrippé au niveau du cou, le blessant sévèrement avec ses crocs. Le propriétaire de la victime s’est interposé entre les animaux pour secourir son chien et a également été mordu dans l’incident. Hero a finalement fui, laissant les 2 autres sous le choc.

Un comportement qui n’était pas anodin

Curtis s’est empressé de contacter les autorités pour signaler les faits. Lesquelles sont arrivées quelque temps après et ont croisé Hero à bout de forces au bord d’une route. En s’approchant prudemment de lui, ils ont entendu des cris provenant d’un fossé. Lorsqu’ils se sont avancés davantage, ils ont découvert un homme en piteux état à l’intérieur.

Cela faisait 2 jours qu’il était tombé dedans et il n’était pas parvenu à se relever. Hero était en réalité son chien. Il était resté à ses côtés, mais plus encore, l’a protégé contre quiconque pouvait représenter une menace pour lui. D’où son attitude agressive envers Curtis.

Commissariat de Taber

Une fin réconfortante

Ce dernier a été informé de la situation et, compréhensif, a décidé de ne pas porter plainte pour son agression. Une cagnotte a été ouverte pour financer les soins de sa boule de poils. De son côté, il a bénéficié de points de suture pour une blessure au doigt. Le maître de Hero, frigorifié quand il a été découvert, a été conduit à l’hôpital.

Son fidèle ami à 4 pattes a rejoint le refuge Taber Lost Paws Society en attendant son rétablissement. Alana McPhee, la présidente de l’association, a commenté le comportement de Hero dans une interview : « Hero était protecteur. Ce chien n’avait probablement pas mangé depuis plusieurs jours. Il était incroyablement stressé et, visiblement, frustré de ne pas pouvoir aider son propriétaire. Il a dû combattre des coyotes » déclarait-elle.

Aujourd’hui, le duo se remet de sa mésaventure éprouvante entre les bonnes mains des soignants et des sauveteurs.