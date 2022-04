Un chien retrouvé avec les pattes attachées et incapable de bouger fait tout son possible pour reprendre une vie normale

En Égypte, un chien laissé pour mort a pu renaître de ses cendres avec l'aide de personnes au grand cœur. Après avoir traversé des épreuves difficiles, l'animal profite enfin de la vie qu'il a toujours méritée.

Les bénévoles d'une association égyptienne ont été témoins d'une scène choquante. Un chien, dont les pattes ont été attachées dans le dos, a été abandonné sur le bord de la route. Sans eau, nourriture, ni liberté de mouvement, le canidé couvert de blessures attendait la mort.

En le voyant dans cet état, les sauveteurs l'ont directement emmené dans un refuge, où un vétérinaire lui a apporté les premiers soins. En découvrant son histoire, Friends of Animals, une organisation basée au pays de Galles, était déterminée à le rapatrier et à lui fournir des soins spécialisés. Le chien, baptisé Jack, s'est envolé vers sa nouvelle vie.

© Niki Roe

Un chariot pour se déplacer

Une fois arrivé au Royaume-Uni, le chien au pelage noir a été pris en charge par le Dr Scarlet Aflalo, qui a soigné l'une de ses pattes gravement endommagée. Plus tard, la bénévole Niki Roe, originaire de Berkshire, s'est constituée famille d'accueil.

Le membre avant droit de Jack est toujours tourné vers l'arrière, mais ses sauveurs ont pris la décision de ne pas l'amputer car il ne souffre pas. Après avoir subi des opérations chirurgicales, le rescapé d'Égypte suit des séances de physiothérapie. « Il est presque capable de se tenir debout », a déclaré sa bienfaitrice au quotidien britannique Mirror.

© Niki Roe

Son protégé adore se mouvoir dans l'eau, une activité qui le détend. « Il était mort de faim, alors maintenant il est très motivé par la nourriture et il mange n'importe quoi », a ajouté Niki.

Pour résoudre ses problèmes de mobilité, Jack s'est vu offrir un chariot équipé de 4 roues. Sa mère d'accueil lui a fourni bien plus qu'un environnement sécurisant. Comportementaliste canin, elle l'a aidé à surmonter son traumatisme.

© Niki Roe

Une famille et un prix

« Le temps qu'il ait vaincu ses peurs, je suis tombée amoureuse de lui. Notre lien est devenu si fort », a déclaré Niki. Cette dernière a officiellement adopté Jack et l'a intégré à sa petite meute composée de 6 autres chiens, eux aussi sauvés d'une vie de misère.

© Niki Roe

Le guerrier, dont la résilience et le courage forcent l'admiration, a non seulement gagné une nouvelle famille, mais aussi un prix, le Rescue Animal of the Year aux Animal Star Awards 2021 (une cérémonie qui récompense des animaux et des humains ayant réalisé un acte extraordinaire, et qui collecte des fonds pour des associations de protection animale). « C'est une belle récompense et pas mal de gens ont voté pour lui, a déclaré sa propriétaire, j'étais sous le choc quand il a été annoncé vainqueur. »

Une belle leçon d'humanité et de vie !

© Niki Roe