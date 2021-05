Un chien qui fait le bonheur de son immeuble découvre un admirateur secret dans les couloirs

Grizzly a un don, c’est celui de se faire aimer par quiconque croise son chemin. Dans l’immeuble où il vit, tout le monde adore ce chien. Il a même un admirateur secret, comme sa propriétaire a pu s’en rendre compte récemment.

Grizzly est un adorable jeune chien Goldendoodle (croisé Golden Retriever / Caniche) que Marisa Buchheit a adopté en septembre 2020. Il n’est âgé que de 8 mois, mais il s’est déjà fait énormément d’amis dans le voisinage.

Le canidé et sa famille vivent dans un gratte-ciel à Chicago. Tous les habitants de l’immeuble qu’il rencontre au quotidien sont séduits par sa personnalité attachante et enjouée.

« Parce que c'est l'hiver, nous sommes souvent coincés à l'intérieur, donc à chaque fois que Grizzly croise des voisins dans le couloir ou dans l'ascenseur, il est totalement excité », raconte sa maîtresse à The Dodo. Le quadrupède se met alors à sautiller, à tournoyer et à émettre des jappements pour recevoir des caresses.

Le chiot est donc particulièrement doué lorsqu’il s’agit de s’attirer la sympathie des gens. Il compte de nombreux fans, dont un secret. C’est, en effet, ce dont Marisa Buchheit a pu se rendre compte il y a peu.

Un cadeau anonyme attendait Grizzly devant l’appartement

Grizzly l’avait réveillée à 2 heures du matin, car il avait une envie pressante. Marisa Buchheit et lui ont alors quitté l’appartement pour sortir du gratte-ciel, mais lorsqu’ils se sont approchés de l’ascenseur, ils ont fait une belle découverte.

Quelqu’un avait posé une gamelle d’eau, une peluche et quelques friandises, le tout désigné par un morceau de papier dans lequel le nom du chien était inscrit. Ce cadeau anonyme a fait énormément plaisir à Marisa Buchheit, et encore plus à son destinataire.

Grizzly s’est empressé d’engloutir une des friandises, mais toute son attention s’est ensuite portée sur le jouet, qu’il a tout de suite adopté. Depuis, il ne peut plus s’en passer.

Sa propriétaire a laissé un mot de remerciement à côté de la gamelle. Le lendemain, tout a disparu et personne ne s’est manifesté pour revendiquer ce petit geste extrêmement touchant.

« Nous savons tous que les chiens apportent une grande joie dans la vie de leur famille, mais le fait que [Grizzly] puisse toucher quelqu'un qui est plus ou moins étranger me réchauffe vraiment le cœur », a confié la jeune femme.