Un chien pris au piège sous une maison déclenche l'intervention des policiers

2 officiers de police ont porté secours à un chien qui s’était retrouvé coincé sous les fondations d’une maison. L’intervention était particulièrement complexe, mais les policiers étaient bien déterminés à sauver le canidé et le remettre à sa famille. La scène a été filmée.

La police de West Seneca, dans l’Etat de New York, a relaté un sauvetage assez particulier réussi par 2 de ses officiers le lundi 2 août. Des faits rapportés par FOX 11 Los Angeles.

Un chien répondant au nom de Buttercup a eu la mauvaise idée de se faufiler dans une étroite cavité sous la maison de ses maîtres. Poussé par sa curiosité, l’animal s’est enfoncé profondément sous terre et s’est ainsi retrouvé pris au piège.

Ses propriétaires ne pouvaient rien faire pour le récupérer. Ils ont alors appelé les secours. C’est donc la police de West Seneca qui a pris l’affaire en charge. Les officiers Pingitore et Rave ont été envoyés sur les lieux.

Le premier s’est mis à creuser tandis que sa collègue était à genoux, se tenant prête à s’introduire dans la cavité pour attraper le quadrupède. L’intervention a été filmée et les vidéos postées sur Twitter par la police de West Seneca.

Les policiers n’ont pas hésité à se salir pour sauver le chien

La policière a dû se coucher sur le ventre et, munie d’une lampe-torche, elle s’est engouffrée dans le trou. Elle a finalement réussi à attraper la queue de Buttercup et le tirer vers la sortie. Le chien était enfin de retour à l’air libre et a aussitôt retrouvé ses maîtres, soulagés.

Après le sauvetage, la police a rassuré le public quant à l’état de santé de l’animal. Via un nouveau tweet, elle a indiqué qu’il se portait bien et salué l’action des 2 officiers.

Quant à sa famille, elle devra veiller à reboucher le trou et sécuriser sa maison afin de prévenir d’autres mésaventures de ce type.