Un chien policier récompensé pour sa bravoure et son héroïsme après avoir été attaqué à la machette lors d'une intervention

En novembre 2020, le chien policier Stark a permis d'arrêter un suspect à Handsworth (Royaume-Uni). Lors de l'intervention, le brave animal a malheureusement été blessé à de multiples reprises...

Les faits se sont produits le 14 novembre 2020, dans un parc situé à Handsworth. L'officier Paul Hopley et son fidèle chien Stark ont effectué un contrôle de routine à la suite de rapports d'activités suspectes dans la région. Le duo était à la recherche de voleurs.

Lorsqu'un suspect a été interpellé, il s'est violemment attaqué à l'animal. Son partenaire a d'abord cru qu'il le frappait avec un bâton. Mais la réalité s'est avérée bien différente...

© Thin Blue Paw

Paul Hopley est intervenu et a réussi à maîtriser le jeune homme. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué le sang sur le canidé. Stark a été victime de 20 coups de machettes, rapporte Coventry Live. L'animal a été blessé principalement au niveau de la tête. Il a notamment reçu un coup à seulement 5 millimètres de son œil. « C'était un tel choc de voir Stark être blessé. Je pensais qu'il allait le tuer », a confié Paul Hopley.

« Lorsque nos chiens sont blessés, tout le monde le ressent au sein de la famille des policiers », a quant à elle déclaré Sarah Burton, surintendante de la police du comté des West Midlands.

Après l'arrestation, le blessé a été emmené d'urgence chez un vétérinaire où il a reçu un traitement adéquat. Heureusement, le croisé Berger Allemand / Malinois de 3 ans s'est remarquablement rétabli.

© Thin Blue Paw

Le chien joue un rôle important dans la sécurité de tous

Bien que le chien ait été violenté alors qu'il tenait le suspect, il ne l'a pas lâché une seule seconde et n'a pas abandonné sa mission. Il a permis à Paul Hopley de mettre l'individu sous les verrous.

Ses efforts incroyables ont été salués par ses collègues. Stark a même reçu un prix pour son héroïsme et sa bravoure. Mardi 14 septembre, le héros à la fourrure noire et son coéquipier ont participé à la cérémonie des Thin Blue Paw Awards. « Je suis immensément fier de lui. C'est un honneur de travailler avec lui tous les jours ; je sais qu'il me soutiendrait si quelque chose tournait mal et qu'il s'occuperait de moi, comme je m'occupe de lui », a indiqué Paul Hopley.

© Thin Blue Paw

Son agresseur, âgé de 17 ans, a été condamné à 8 mois de détention. Le courageux Stark n'a pas fini d'apporter un coup de patte à la communauté, malgré ce combat terrible. Il a repris du service quelques semaines après l'attaque.

© Thin Blue Paw

En dehors des heures de travail, il vit avec l'officier Hopley, son épouse et leurs 2 autres chiens.