Un chien poignardé avec des ciseaux par son propre maître "va avoir la 2e chance qu'il mérite" après sa prise en charge par une association

Un chien attaqué aux ciseaux par son propriétaire a été soigné en urgence et devrait s’en remettre totalement, d’après l’association qui l’a pris en charge.

Rapportés par First Alert 4 le jeudi 26 septembre, les faits se sont déroulés mercredi à Saint-Louis, dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis). Cet après-midi-là, vers 15 heures locales, un individu venait de s’introduire dans les bureaux de Renaissance Financial, un cabinet de conseil financier. Il était accompagné de son chien, un croisé Pitbull au pelage noir marqué de blanc.

L’homme de 37 ans avait un comportement étrange. Il a arpenté les couloirs et les bureaux de la société, puis s’est assis sur différents sièges.

Prévenue, la police de Saint-Louis (St. Louis Metropolitan Police Department) a envoyé des officiers sur les lieux. A leur arrivée, le forcené s’est emparé d’une paire de ciseaux et a commencé à poignarder le pauvre chien.



First Alert 4

Les policiers lui ont ordonné de lâcher son arme, mais il n’a pas obtempéré. Au lieu de cela, il s’est mis à se poignarder lui-même, puis « il est passé de la position assise à la position debout », relate le major Janice Bockstruck, de la police de Saint-Louis. Un des officiers « a eu le sentiment que sa vie était en danger et a déchargé son arme à feu », poursuit-elle, précisant qu’il a d’abord fait usage de son taser, mais sans résultat.

Le suspect a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté peu après. Quant au chien, il a été admis aux urgences vétérinaires de la clinique de la Humane Society of Missouri. Fort heureusement, ses blessures ne sont que superficielles et il devrait s’en remettre. D’après l’association, il souffrait également de déshydratation et d’insuffisance pondérale.

« Nous prendrons bien soin de lui »

« Nous sommes très heureux que ce chien innocent puisse avoir de bonnes chances de guérison. Le refuge et les équipes médicales de la Humane Society ont signalé qu’il s’agissait d’un chien très doux et gentil, mais qu’il était également craintif en ce moment. Nous prendrons bien soin de lui comme nous le faisons avec tous les animaux que nous servons », a déclaré Kathy Warnick, présidente de l’organisation.

Les vétérinaires continuent de soigner le quadrupède et de surveiller l’évolution de sa santé. Il sera proposé à l’adoption dès que son état le permettra.

« Grâce à vous et à tout votre soutien, nous pouvons faire la différence dans la vie de ce chien. Il va avoir la 2e chance qu'il mérite », conclut la Humane Society of Missouri sur sa page Facebook.