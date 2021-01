Un chien perdu retrouve son maître après 4 ans de survie en pleine forêt

Photo d'illustration

Disparu en octobre 2016, le chien d’un habitant des Alpes-Maritimes a été récemment retrouvé grâce à des bénévoles. Son propriétaire s’apprête à l’accueillir de nouveau à la maison, auprès de ses 2 autres chiens.

Il y a plus de 4 ans, Flynn, un croisé Epagneul adopté 6 mois plus tôt, s’était échappé du domicile de son maître, qui résidait à l’époque à Antibes (06). Thibaut était en déplacement au Portugal à ce moment-là et avait confié son compagnon à 4 pattes à une amie.

Avant son adoption en refuge par Thibaut, Flynn vivait en Roumanie et avait souffert de maltraitance. Le savoir livré à lui-même et totalement perdu après sa fugue était extrêmement difficile à vivre pour son propriétaire. Malgré une forte mobilisation et des recherches continues pendant des mois, l’animal restait introuvable.

Jusqu’à cet appel récemment reçu de la part de Roxane Renucci, responsable du refuge de L’Espoir à Mougins. Cette dernière lui annonçait que Flynn venait d’être retrouvé du côté de Valbonne, comme le rapporte Nice-Matin.

Son interlocutrice lui expliquait qu’elle avait fait appel à un spécialiste pour capturer le chien en toute sécurité, après avoir été alertée par des étudiants qui le nourrissaient depuis près d’un an sans pouvoir l’approcher.

Mat Staf, bénévole fondateur de l’organisation Extrême Sauvetage, a l’expérience de ce genre d’intervention. Il avait installé une cage-trappe et, au bout de plusieurs tentatives, réussi à récupérer Flynn.

D’abord sceptique, car il avait déjà reçu plusieurs signalements infructueux, Thibaut a fini par réaliser que c’était bel et bien son chien qui se trouvait au refuge mouginois.

L’homme n’habite plus Antibes, mais à une trentaine de kilomètres de là, puisqu’il avait déménagé entretemps à Saint-Jeannet. Sa maison avec grand jardin clôturé est prête à accueillir Flynn, tout comme les 2 autres chiens de Thibaut d’ailleurs.

Les retrouvailles sont prévues pour bientôt. Thibaut espère que Flynn « va se souvenir de [lui] ». Il confie à Nice-Matin être conscient qu’il va « devoir prendre le temps qu’il faudra pour qu’il se sente au mieux ».