Un chien paresseux fait un caprice pour que sa propriétaire ramasse son crocodile en peluche qu’il a fait tomber (vidéo)

Balto a eu un début de vie difficile. Il vivait comme chien errant en Australie. Pourtant, il s’est tellement habitué au confort de la vie en intérieur, et à être choyé par sa maman, qu’il en devient parfois capricieux. Cela a donné lieu à une vidéo hilarante, relayée par Newsweek.

Il n’y a pas que les enfants qui font des caprices. Les chiens en font parfois aussi ! En tout cas, la dernière crise de colère de Balto, filmée par sa maîtresse, a bien fait rire les internautes.

© alexandra_rose20 / TikTok

Dans la vidéo, on voit que le chien est couché sur son canapé. Au pied de celui-ci se trouve une peluche en forme de crocodile, que le canidé vient de faire tomber. Mais plutôt que de descendre pour la ramasser, Balto préfère pleurer et gémir, dans l’espoir que sa maman la ramassera pour lui.

© alexandra_rose20 / TikTok

Son visage a l’air si triste qu’il semble vivre un véritable drame. Pourtant, quand on sait que Balto a connu la vie de chien errant, on se doute qu’il ne s’agit là que d’un vilain caprice. Sa propriétaire, Alexandra Rose, en est consciente et refuse de ramasser le jouet. Dans la vidéo, on l’entend dire : « Je vois. Je vois que tu as fait tomber ton crocodile. Je ne vais pas le ramasser pour toi. Tu es un grand garçon. »

Le chien tourne alors son regard vers le deuxième canidé de la maison, Cardi (qu’on ne voit pas dans la vidéo). Alexandra ajoute donc « Cardi ne va pas le ramasser non plus. Va chercher ton crocodile. »

© alexandra_rose20 / TikTok

Comprenant qu’il n’obtiendra pas gain de cause, Balto finit par se lever et ramasser sa peluche, qu’il vient ensuite mâchouiller devant sa maman.

« Voilà ! C’était si dur que ça ? Non ! » lui dit-elle.

© alexandra_rose20 / TikTok

La prochaine fois, Balto ira peut-être directement récupérer son jouet, maintenant qu’il sait qu’un caprice lui fera seulement perdre du temps…

Découvrez cette scène amusante dans la vidéo ci-dessous :

