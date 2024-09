Un chien paralysé retrouvé mal en point dans des sacs-poubelle montre des signes encourageants de guérison d'après les vétérinaires

Beau a enduré l’une des pires épreuves qui soit en se faisant abandonner de façon barbare. Récupéré en état d’urgence absolue après avoir passé du temps dans des sacs-poubelle, il lutte désormais pour sa survie, entouré par les vétérinaires. Si son état s’est drastiquement amélioré, le chemin vers la guérison est encore long.

Il y a des actes qui ne s’expliquent pas et dont on peine à croire qu’ils puissent être commis par des humains. Tristement, certains d’entre nous sont capables du pire et Beau a eu le malheur de croiser l’un d’eux.

Mutty Paws Rescue / Facebook

Une cruauté sans nom

Un individu mal intentionné a enfermé le croisé Pitbull dans 2 sacs-poubelle. Il a pris soin de ligoter ceux-ci, précisait WPTV, avant d’abandonner le chien dans le comté de Broward, en Floride (États-Unis). L’intention de cette personne n’était certainement pas que le canidé soit retrouvé, puisqu’il passait inaperçu comme s’il n’était qu’un vulgaire déchets.

Par miracle, un témoin passait devant le grand sac au moment où Beau s’est mis à bouger et a compris que quelque chose n’allait pas. La police locale a été contactée et tous ont découvert le canidé dans un état terrible. L’organisme de sauvetage Mutty Paws Rescue a pris le relais, conduisant le rescapé de toute urgence dans un hôpital pour animaux.

Sa vie ne tenait qu’à un fil

Le pronostic vital de Beau était largement engagé, mais grâce au dévouement des vétérinaires, son état s’est stabilisé. Il a été nourri et hydraté par intraveineuse, car il était incapable de le faire seul. Il ne pouvait pas non plus se tenir sur ses pattes et ses sauveteurs ont d’abord pensé que son système neurologique avait été atteint.

En réalité, le chien avait tellement souffert de malnutrition que cela avait affecté ses fonctions motrices. Ses bienfaiteurs ont l’espoir qu’il se remette à marcher quand il aura repris des forces et participé à des séances de réadaptation. En attendant, Beau continue de progresser aux côtés de ses sauveteurs.

Mutty Paws Rescue / Facebook

Il a reçu le soutien de nombreux internautes, dont beaucoup ont participé au financement de ses frais vétérinaires. Tous espèrent le voir en meilleure santé et recommencer sa vie par la suite.