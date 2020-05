Un chien met en place un plan infaillible pour ne pas avoir à rentrer de la promenade ! (vidéo)

Grand amateur des espaces publics, ce chien a trouvé l’astuce pour gagner du temps au parc lorsque ses maîtres décident qu’il est temps de renter.

Les chiens savent très bien qu’il ne faut pas désobéir à leurs maîtres au risque de se faire gronder. L'un d'eux a, semble-t-il, trouvé le moyen infaillible pour contourner les ordres de ses propriétaires, sans pour autant qu’il soit puni.

Nicola Booth raconte à The Dodo ce dont elle a été témoin dans le Queensland en Australie. Elle a filmé la scène et posté la vidéo sur Facebook. Un jour, en se promenant au parc, Booth a vu un chien qui était couché sur le dos et qui ne bougeait pas d’un poil. Elle a d’abord su que l'animal en question était dénommé Vincent, avant de comprendre le plus intéressant dans l’histoire.

Il s’est avéré que ce chien, Vincent, aimait beaucoup les sorties dans le parc et qu’il refusait de rentrer. Alors, à chaque fois qu’il pressentait que ses maîtres allaient lui dire de rentrer, il faisait le mort.

Telle était l’idée ingénieuse du chien qui ne voulait pas obtempérer et qui ne voulait pas fâcher ses maîtres non plus.

Ces derniers, qui savaient parfaitement à quoi jouait leur chien, se retrouvaient alors face à un long bras de fer. En effet, le chien ne se laissait pas faire et ne s’avouait pas vite vaincu. Il tenait absolument à rester plus longtemps au parc, son endroit favori.

Les proprietaires du canidé avaient droit à cette petite comédie à chaque fois qu’ils allaient se promener au parc. Et Vincent parvenait effectivement à s’octroyer encore quelques instants de bonheur au grand air...