Un chien maltraité obtient une seconde chance dans la vie en débutant une carrière de chien policier (vidéo)

Benji a plutôt eu un mauvais départ dans la vie. Négligé et maltraité par ses maîtres, le pauvre toutou gardait pourtant une étincelle d’espoir en lui. Grâce à la mobilisation de plusieurs bons samaritains, Benji a heureusement obtenu une seconde chance dans la vie. Aujourd’hui, il a en effet trouvé le bonheur au sein d’un foyer aimant et dans son nouveau travail de chien policier.

Jess Dunsdon, éducatrice canine chez Hundenkraft Working Dogs (Angleterre), a rencontré Benji pour la première fois il y a 10 semaines environ. Elle avait trouvé le toutou dans un piteux état puisqu’il avait subi « l’une des négligences les plus inimaginables » qu’elle ait jamais vues. Comme le rapporte Luton Today, Jess a tout de suite su qu’elle devait l’aider.

Un chien transformé

Le pauvre Benji avait tellement le pelage emmêlé, qu’il a fallu le travail de 2 toiletteurs pendant une demi-journée pour le débarrasser de près d'un demi-kilo de poils sales. Sa queue et ses pattes étaient également brûlées et douloureuses à cause de l'urine.

Hundenkraft Working Dogs / Facebook

« Il m'a pardonné pour la coupe de cheveux douteuse et a montré une incroyable capacité d'amour et de pardon », a déclaré Jess.

L'adorable chien métamorphosé a ensuite reçu le soutien d’un fournisseur d’aliments pour animaux de compagnie qui lui a fourni la nutrition dont il avait besoin pour se rétablir. « La peau sèche et squameuse, le manque de masse musculaire et la colonne vertébrale bosselée ont disparu », s'est ainsi réjoui Jess.

K9 Prosearch / Facebook

Le début d’une nouvelle carrière

Lorsque Benji a été prêt à rencontrer sa nouvelle famille, Jess a partagé son histoire en espérant que quelqu'un lui donnerait une chance. La jeune femme a malheureusement rencontré beaucoup d’hésitations et de refus. « Je savais au fond de moi que ce chien possédait un talent particulier », a-t-elle affirmé.

K9 Prosearch / Facebook

C’est finalement l’opportunité d’une formation de chien renifleur qui a offert une nouvelle vie à Benji. « K9 Prosearch a ensuite accueilli Benji pendant 3 semaines et lui a appris à utiliser son incroyable nez et à devenir un chien de recherche spécialisé. Michelle a travaillé sans relâche avec lui, lui montrant de l'amour et de la compréhension », a expliqué sa bienfaitrice.

A lire aussi : Un garçon de 13 ans remporte un concours en inventant un jouet pour chiens les aidant à rester hydratés pendant qu'ils jouent

Depuis, le toutou a trouvé non seulement un travail de chien policier, mais aussi un foyer aimant. « Hier, la police du Bedfordshire a accueilli Benji dans ses rangs. Je n'oublierai jamais le moment où le nouvel ami policier de Benji, un véritable « homme-chien », s'est agenouillé, a pris la tête de Benji entre ses mains et a souri. La joie et l'excitation dans le mouvement de Benji ont confirmé qu'il avait trouvé son « foyer ». Il a maintenant la chance d'avoir un véritable avenir où il sera valorisé, aimé et soigné », a déclaré Jess qui a également tenu à remercier toutes les personnes qui ont aidé Benji à connaître enfin le vrai bonheur.