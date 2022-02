Un chien héros retrouve un chiot à qui il a donné son sang pour lui sauver la vie

Des semaines après la transfusion sanguine qui lui a sauvé la vie, Ivy-Blu la chienne a pu revoir son héros de congénère. C’est, en effet, grâce aux quelques centaines de millilitres de sang prélevés sur Tucker qu’elle est toujours parmi nous aujourd’hui.

De joyeuses retrouvailles ont récemment eu lieu entre un chien et la chienne qu’il avait sauvée en lui donnant de son sang, rapportait le Mirror le mardi 8 février.

Fin 2021, l’état de santé d’Ivy-Blu s’était fortement dégradé, suscitant l’inquiétude de sa propriétaire Shelley Cleaveley. La mère de famille de 48 ans ne comprenait pas ce qui arrivait à la chienne. D’habitude pleine d’entrain et gourmande, elle avait complètement changé d’attitude. « Elle ne venait pas nous voir pour la nourriture et n'était pas elle-même », raconte, en effet, sa maîtresse.

Elle avait emmené Ivy-Blu chez le vétérinaire, qui avait prescrit un traitement. Toutefois, quelques jours plus tard, la situation a empiré : « Elle était vraiment mal en point, sa langue et ses gencives étaient presque blanches, elle a donc été gardée pour d'autres observations ». Puis, la veille de Noël, la clinique vétérinaire a appelé Shelley Cleaveley pour lui expliquer que sa chienne était en grand danger à cause d’une anémie sévère et qu’il lui fallait une transfusion sanguine de toute urgence.

On a alors contacté le refuge Cheshire Dogs Home, situé à Warrington près de Manchester (Nord-ouest de l’Angleterre), pour voir si l’un des pensionnaires était en mesure de donner de son sang. C’est Tucker, Greyhound de 5 ans et l’un des plus anciens chiens de cette structure d’accueil, qui a été choisi.

Tucker, un « véritable héros de Noël »

400 ml de sang ont été prélevés sur le Lévrier Anglais et transfusés à la chienne malade, ce qui lui a sauvé la vie. Aujourd’hui, Ivy-Blu se porte beaucoup mieux.

Pour Kaitlin Turnbull, chirurgienne vétérinaire ayant dirigé la transfusion, « c’est un miracle qu’[Ivy-Blu] soit toujours là ». Miracle rendu possible grâce à Tucker, que la spécialiste qualifie de « superstar » et de « véritable héros de Noël ».

D’ailleurs, il a été récompensé de la plus belle des manières, puisqu’il a été adopté peu après le sauvetage.

Il est récemment revenu au refuge Cheshire Dogs Home en compagnie de sa nouvelle famille pour ses retrouvailles avec Ivy-Blu. Les 2 canidés ont ainsi pu se revoir et fêter leur magnifique victoire sur la maladie.

Willows Veterinary Group