Un chien héroïque tire son maître de son sommeil alors que leur maison prend feu

Si un homme et sa chienne ont pu survivre à l’incendie de leur domicile, c’est bien grâce à cette dernière et à ses aboiements incessants. L’animal a, en effet, réveillé son maître juste à temps pour que le duo quitte les lieux et échapper aux flammes qui ont consumé la quasi-totalité de la maison.

« C’est incroyable. Je dirais qu’elle m’a sauvé la vie », confie Joel Rosa au sujet de sa chienne et de son acte héroïque rapporté par Wyoming News Now ce jeudi 29 juillet.

La veille, aux alentours de 3 heures du matin, cet habitant de Tangerine, à une trentaine de kilomètres au Nord-ouest d’Orlando en Floride, avait été réveillé en sursaut par les aboiements insistants du petit canidé.

Répondant au nom de Maggie, la chienne était très agitée et cherchait à tout prix à alerter son maître du danger qui les menaçait directement ; leur maison était en proie aux flammes.

« Je me suis réveillé et j’ai entendu le bruit provenant du plafond. Je suis sorti sur le porche à l’étage. J’ai regardé sur la droite et vu le feu, relate l’homme. C’était vraiment effrayant ».

Au départ, il pensait pouvoir lutter contre l’incendie tout seul, mais les flammes se sont rapidement propagées. Il a alors appelé les pompiers, qui sont rapidement arrivés sur les lieux. Entretemps, le feu continuait de progresser et une partie de l’habitation s’est effondrée. Les soldats du feu ont toutefois réussi à en venir à bout grâce à leurs puissantes lances à incendie.

« Elle est mon héroïne »

D’après Lisa McDonald, porte-parole du centre d’intervention et de secours du comté d’Orange, le sinistre aurait probablement été déclenché par la foudre. Par ailleurs, elle a tenu à souligner le rôle salvateur de Maggie : « Le propriétaire doit remercier son animal de compagnie de l'avoir réveillé », assure-t-elle, précisant que la maison avait été touchée à 80%.

Joel Rosa est parfaitement conscient qu’il doit la vie à son amie à 4 pattes et lui en est reconnaissant. « Elle est mon héroïne. Je l’aime », conclut-il.

