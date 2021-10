Un chien héroïque récompensé pour avoir contribué au sauvetage de 100 koalas piégés dans les forêts incendiées

En 2019-2020, les feux de forêt ont fait des ravages sur le territoire australien. Cette catastrophe a grandement mis en péril la vie de nombreux animaux, dont des koalas. Un chien, nommé Bear, a eu pour mission de localiser les survivants. Le 12 octobre dernier, le héros a été récompensé.

Tous les héros ne portent pas de cape, certains sont juste recouverts de fourrure. C'est le cas de Bear, un chien croisé Border Collie / Koolie (race australienne non reconnue par la FCI). L'animal a participé au sauvetage des koalas pendant la saison des incendies de forêt 2019-2020 en Australie.

Bear a mis ses compétences à profit pour détecter plus de 100 marsupiaux vivants, coincés dans des zones brûlées. Grâce à son flair exceptionnel, les survivants ont pu être secourus et obtenir les soins médicaux qu'ils avaient désespérément besoin. Nombre d'entre eux ont souffert de brûlures, de malnutrition et de déshydratation.

© IFAW

Un chien qui excelle dans son domaine

Il faut dire que le canidé a, en quelque sorte, été lui-même sauvé. Avant ce fameux « été noir », Bear a eu du mal à trouver un foyer. La cause ? « Son énergie débordante et son enthousiasme obsessionnel pour le jeu », rapporte People.

Ses qualités et son nez fin ont fait de lui un candidat idéal pour la University of the Sunshine Coast's Detection Dogs for Conservation Team. Bear a suivi une formation. Son objectif ? Flairer les koalas et autres animaux sauvages en détresse lors des catastrophes naturelles. Un domaine dans lequel le chien a excellé.

Par la suite, il est rapidement devenu un membre officiel de l'équipe de secours, qui travaille avec le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW).

© IFAW

Une récompense bien méritée

Au début du mois d'octobre, l'IFAW a rendu hommage au chien de 6 ans, lors des Animal Action Awards à la Chambre des Lords. Le quadrupède s'est joint à l'événement virtuellement pour recevoir sa récompense.

« Nous pensons que Bear méritait vraiment ce prix, parce qu'il nous a aidés à trouver et sauver beaucoup de koalas, en particulier pendant les feux de brousse », a déclaré son maître, le Dr Romane Cristescu. « Mais il travaille aussi avec nous tout au long de l'année pour créer un endroit meilleur et plus sûr pour les koalas. »

En plus d'avoir reçu un honneur spécial, Bear a eu droit à des caresses et des jouets supplémentaires. Des cadeaux qu'il mérite amplement, après être devenu le héros de l'un des symboles phares de l'Australie.