Un chien héroïque reçoit une médaille pour avoir sauvé la vie de son propriétaire gravement malade

Un Pitbull a sauvé la vie de son maître, victime d’une crise, en alertant les voisins. Un acte héroïque pour lequel le chien a reçu un prix. L’état de santé de son propriétaire est stable.

Une petite cérémonie a été organisée en l’honneur d’Astro, un Pitbull grâce auquel son maître a survécu à une crise, rapportait People ce lundi 19 avril.

Un an auparavant, Bertha Martinez éprouvait une certaine appréhension au moment d’adopter Astro, un chien errant, en raison de sa race. Elle était loin de se douter qu’il allait sauver la vie d’être cher, son fils en l’occurrence.

Le 14 avril dernier, la personne en question était seule à la maison, en compagnie du Pitbull. Le jeune homme avait alors été pris d’un soudain et violent malaise, mais ne pouvait pas appeler à l’aide. C’est là qu’Astro était intervenu. Comprenant que son maître était en danger, il avait alerté un voisin, qui a alors contacté les secours.

Une ambulance est rapidement arrivée sur les lieux et pris la victime en charge juste à temps pour la sauver.

