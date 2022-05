Un chien fidèle suit l'ambulance qui transporte son maître à l'hôpital (vidéo)

Un chien refusant de quitter son maître transporté à l’hôpital suit l’ambulance puis attend sagement devant la porte. La loyauté et la fidélité dont le chien a fait preuve ont ému le corps médical.

La scène s’est déroulée au Brésil ce mois d’avril 2022. Le docteur Igor Paiva Dias et ses collègues ont été appelés pour venir en aide à un homme souffrant d’une infection. L’état du malade nécessitait qu’on le transporte à l’hôpital afin qu’il reçoive des soins adéquats. La scène dont ont été témoins le médecin et les ambulanciers les a profondément touchés.

Une course folle et l’attente

En effet, Mandrague, le Berger Allemand, a regardé avec beaucoup d’intérêt les ambulanciers faire monter son maître à bord du véhicule. Et il a refusé de le laisser partir seul ! Mandrague a donc suivi en courant l’ambulance jusqu’à l’hôpital.

La politique de l’hôpital interdisant l’accès aux animaux, le chien fidèle s’est tranquillement couché près de la porte d’entrée pour attendre le retour de son maître.



Igor Paiva Dias / TikTok

Attendri par cet amour débordant, le corps médical a pris une décision peu courante. Lorsque l'état de santé du maître de Mandrague a été stabilisé, les soignants l’ont déplacé à l’extérieur de l’enceinte de l’hôpital. Ainsi, Mandrague et son maître ont pu se retrouver, ce qui a immédiatement soulagé l’animal protecteur. « Dès que le chien a vu son maître sur le brancard, il a immédiatement bondi et s'est mis à le lécher et à l'embrasser », a témoigné le docteur Igor Paiva à The Dodo.



Igor Paiva Dias / TikTok

Heureusement, l’état du malade s’est vite amélioré. Il a donc pu rentrer chez lui quelques heures après son admission. Une fois encore, Mandrague a suivi l’ambulance. Le chien refusant de grimper à bord par peur du véhicule, les ambulanciers ont roulé au pas pour lui permettre de suivre sans difficulté.

Le docteur Dias, qui a pour seul objectif de s’assurer de la santé physique du patient, s’est dit très rassuré de savoir que celui-ci avait près de lui un ami fidèle pour le soutenir moralement. Il a partagé cette journée pleine de tendresse sur son compte TikTok.

