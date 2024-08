Un chien exprime une joie contagieuse chaque fois qu'il retrouve son meilleur ami (vidéo)

Hank, un croisé American Pitbull Terrier, a une vie sociale bien remplie. Entre ses humains et ses nombreux copains, il est très bien entouré ! Il a d'ailleurs un ami canin dont il apprécie particulièrement la présence et qui embellit sa journée à chaque fois qu'il le voit.

Hank est un rayon de soleil au quotidien pour ses propriétaires. C’est un chien rempli de joie de vivre qui sourit constamment et est toujours de bonne humeur. Plus de 2 000 personnes suivent ses aventures sur les réseaux sociaux.

@hankthepithuahua / TikTok

Un moment très attendu

Le 13 juillet dernier, sa communauté découvrait qu’il avait un meilleur ami. Il croise souvent ce dernier en promenade et lorsque les 2 se retrouvent, le bonheur est à son paroxysme ! Dans une vidéo relayée par Newsweek, on découvre le manège d'Hank quand il aperçoit son congénère. Surexcité face à ce dernier, il s’abaisse et se met à ramper vers lui.

L’autre chien s’allonge également en face de lui, tout aussi content de voir Hank. Quand celui-ci arrive enfin à sa hauteur, bisous et queues ballantes sont au rendez-vous !

Cette adorable vidéo a été visionnée 7 millions de fois par les internautes. Des centaines de commentaires ont été rédigés sous la publication : « Leur langage corporel est si mignon » pouvait-on lire, ou encore : « Je crois que c'est grâce aux animaux qu'il y aura toujours de belles âmes dans ce monde ».

Face à l’engouement autour d’Hank, sa propriétaire a partagé un second clip où la boule de poils retrouve à nouveau son congénère. Ce qui est sûr, c’est que les 2 ne se lassent jamais de se voir !

A lire aussi : Un chien sort de sa caisse de transport après un très long voyage et laisse exploser sa joie en retrouvant un visage familier (vidéo)