Un chien et un cochon abandonnés par leur propriétaire sont devenus inséparables (vidéo)

Abandonnés devant un refuge, une chienne et une truie ont été découvertes par un policier plusieurs heures plus tard et prises en charge. Leur histoire a ému de nombreuses personnes et elles n’ont pas dû attendre longtemps avant de trouver une nouvelle famille.

Le 13 mars dernier, la caméra de surveillance extérieure de la Tuscarawas County Humane Society, dont le refuge est situé à New Philadelphia dans l’Etat de l’Ohio, capturait une scène choquante.

Peu avant 20 heures locales, un homme est arrivé en voiture devant l’établissement, en a fait descendre une chienne et une truie, avant de repartir en les laissant sur place. La femelle Golden Retriever a été attachée à un piquet, tandis que le suidé était enfermé dans une cage.

4 heures plus tard, les 2 animaux ont été repérés par un adjoint du shérif qui patrouillait dans le secteur, rapporte People.

L’association a recueilli la chienne et la truie, que les bénévoles ont respectivement appelées Annie et Hermione. Elle a partagé leur histoire et publié l’enregistrement de vidéosurveillance sur son groupe Facebook, où de nombreux internautes ont réagi et exprimé leur sympathie pour les 2 amies abandonnées.

© Kelly Fenton Schoelles / Facebook

Annie et Hermione adoptées, leur ancien propriétaire identifié et poursuivi

La Tuscarawas County Humane Society a également reçu un grand nombre de demandes d’adoption. L’une d’elles était celle de Grace Erb et sa mère Kelli Stark, qui ont une ferme à Louisville, à une quarantaine de kilomètres de là.

C’est finalement le duo de fermières qui a été sélectionnée pour devenir la nouvelle famille d’Annie et Hermione, en raison de leur expérience avec les animaux.

Kelli Stark et sa fille les ont rencontrées le mardi suivant, soit 3 jours après leur abandon. Annie a pu rejoindre sa nouvelle maison le jour-même, puis Hermione l’a rejointe le vendredi d’après, parce qu’elle devait recevoir d’autres soins.



© Grace Erb / Facebook

« Elles ne seront jamais séparées. Elle passeront le reste de leur vie dans notre ferme », a déclaré Grace Erb, heureuse de les compter parmi sa famille.

© Tuscarawas County Humane Society / Facebook

Par ailleurs, le bureau du shérif du comté de Tuscarawas a pu identifier l’auteur de cet acte ignoble grâce à la plaque d’immatriculation de son véhicule. Il sera poursuivi pour cruauté envers animaux et abandon.

© Tuscarawas County Humane Society / Facebook