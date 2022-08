Un chien et ses maîtres attaqués par un essaim d’abeilles, des randonneurs leur portent secours

En Afrique du Sud, un chien et ses propriétaires ont été secourus et transportés aux urgences après avoir subi l’attaque d’un essaim d’abeilles. Le canidé a perdu conscience en raison des nombreuses piqûres reçues.

Victimes d’une attaque d’abeilles, un couple et son chien ont été sauvés de justesse grâce à la mobilisation de randonneurs et des secours, rapportait IOL.

L’incident a eu lieu le dimanche 24 juillet sur le site de Paradyskloof, près du Cap en Afrique du Sud.

Ce jour-là, le canidé en question, que l’on devine être un Boxer d’après les photos, accompagnait sa maîtresse et le compagnon de cette dernière alors qu’ils se promenaient sur l’un des circuits de randonnée. C’est là que le trio a été pris pour cible par un essaim d’abeilles, qui ont infligé à l’animal et à ses humains de nombreuses et terribles piqûres.

Un groupe de randonneurs, constitué notamment du réseau Hikers Network, se trouvait justement dans le secteur à ce moment. La jeune femme a couru vers eux pour demander leur aide. Elle était couverte de traces de piqûres d’abeilles, tout comme son chien qui était sur le point de s’évanouir sur le sentier.

D’après Anwaaz Bent, chargé de la sécurité au sein du Hikers Network, elle leur a dit que son partenaire se trouvait plus haut sur le parcours, près d’une cascade. Le responsable du groupe a aussitôt envoyé quelques-uns de ses camarades porter assistance à l’homme, tandis qu’il appelait les secours et apportait les premiers soins au chien et à sa maîtresse.



IOL

Le chien et ses propriétaires hors de danger

Le compagnon de celle-ci « a rapidement été retrouvé, stabilisé et maintenu au chaud », raconte Anwaaz Bent. Il a été évacué à bord d’un hélicoptère médical, car son état était très inquiétant.

Quant à la jeune femme et le quadrupède, ils ont été transportés aux urgences par ambulance. Anwaaz Bent assure qu’ils ont tous reçu les soins nécessaires et qu’ils devraient se remettre totalement de l’attaque.

IOL