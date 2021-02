Un chien errant sans nez secouru après 1 an de recherches par les sauveteurs

Cela faisait 12 longs mois que des bénévoles tentaient de secourir une chienne errante, mais cette dernière parvenait systématiquement à leur échapper. Ce n’est que tout récemment qu’ils ont réussi à capturer en toute sécurité l’animal sans nez pour en prendre soin.

L’équipe de Gateway Pet Guardians n’avait jamais baissé les bras. Elle avait commencé à « traquer » une chienne Pitbull errante et sans nez il y a un an. Cette dernière ne se laissait jamais approcher. La patience et la détermination des bénévoles ont fini par payer, comme le raconte People. L’association basée à East Saint Louis, dans l’Etat de l’Illinois, l’a annoncé cette semaine.

Elle avait reçu de nombreux signalements de témoins l’ayant aperçue, mais qui ne parvenaient pas à l’attirer. « Nous savions qu’il s’agissait toujours de la même chienne, compte tenu de la description de son nez manquant. Ce n’est pas une blessure courante chez les chiens », explique Brittany Fleming, responsable à Gateway Pet Guardians.

Il y a quelques jours, Jill Henke, directrice de l’organisation, inspectait une maison abandonnée où elle a découvert un chiot, quand elle a vu la mère de ce dernier. Elle n’avait pas de nez ; c’était bien elle. Comme elle restait à distance comme à son habitude, Henke et ses camarades ont décidé d’installer une cage-piège à cet endroit.

Quelques heures plus tard, la chienne y est entrée. C’était la fin d’une inlassable poursuite qui avait duré une année.

D’abord sur ses gardes, le quadrupède s’est détendu en arrivant au refuge et en comprenant qu’il était désormais en sécurité. Les bénévoles ont appelé la chienne Kamala d’après Kamala Harris, la nouvelle vice-présidente des Etats-Unis.

Une vidéo Instagram postée par Gateway Pet Guardians montre la capture de Kamala et ses premiers instants au refuge.

A présent, l’association est à la recherche d’une famille d’accueil pour cette adorable chienne.