Un chien errant prenant quotidiennement les transports en commun dans Istanbul devient une star sur Twitter

Un chien errant appelé Boji est devenu une véritable vedette à Istanbul, où il arpente tranquillement les stations et rames de métro, ainsi que sur Twitter. Des dizaines de milliers d’abonnés suivent ses aventures sur le réseau social.

Qui, dans la métropole turque, ne connaît pas Boji, « Le chien qui fait le tour d'Istanbul » ? C’est ainsi qu’il est décrit sur le compte Twitter qui lui est consacré et qui totalise plus de 64 000 followers à ce jour.

De nombreux usagers des transports publics stambouliotes croisent, en effet, quotidiennement ce chien errant extrêmement sympathique et pour qui les règles de bonne conduite sur les quais et dans les rames n’ont aucun secret.

Pazar sabahlar? ben de zor kalk?yorum ama denetim ?art.????



???? M3 Kirazl?-Ba?ak?ehir/Metrokent Metro Hatt? pic.twitter.com/QtQ52M5pEj — Boji (@boji_ist) October 3, 2021

Lorsqu’il s’apprête à emprunter le métro, par exemple, Boji attend sagement que les gens en descendent avant d’y monter, comme le ferait n’importe quel autre passager. Il prend même soin de se positionner en dehors des lignes à l’ouverture des portes, pendant que les usagers sortent de la rame, rapportait 20 Minutes ce jeudi 7 octobre.

Metroda güvenlik için sar? çizgiyi geçmiyorum. Siz de geçmeyin. pic.twitter.com/DcXeur60DZ — Boji (@boji_ist) October 3, 2021

Le brave canidé passerait ainsi tous les jours par 29 stations de métro en moyenne et parcourrait 30 kilomètres quotidiennement à travers les réseaux de transports en commun d’Istanbul. Des données obtenues grâce au dispositif de traçage dont l’ont doté les autorités de la Ville.

Un habitué du métro, mais aussi des bus et des bateaux

Très souvent, les habitants et les visiteurs le prennent en photo ou le filment. Son compte Twitter est régulièrement alimenté de clichés et de vidéos où on le voit tranquillement installé sur les sièges des transports publics ou monter les escaliers pour rejoindre les quais.

BOJ? ile Toplu Ula??m Kurallar?:



2) Merdivenlerde sol tarafta durmay?n, asansörde engelli bireylere, ya?l?, hamile, bebekli ve gazi yolculara öncelik tan?y?n.???? pic.twitter.com/KI4IE9GLJC — Boji (@boji_ist) October 2, 2021

Boji ne se promène pas que dans le métro ; il prend aussi le bus, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous :

Il monte également à bord des bateaux qui effectuent la traversée du Bosphore. Dans la séquence ci-dessous, par exemple, on voit le chien profiter de la vue sur le pont et observer les mouettes avec grand intérêt :