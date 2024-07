Un chien errant avec des problèmes de comportement sauvé de l'euthanasie par une association dévouée

Durant toute sa vie, le pauvre Duplin n’a connu que l’errance dans la rue. Si son quotidien était rude et plein de dangers, il était aussi marqué par la liberté. Alors, lorsqu’un refuge l’a finalement recueilli, le toutou ne se sentait pas à sa place et comme il montrait des problèmes de comportement, il ne pouvait pas être adopté. Seulement 2 solutions s’offraient désormais à lui : trouver une place dans une structure capable de le prendre en charge ou être euthanasié…

On peut dire que Duplin a une bonne étoile ! Ce chien errant recueilli par la SPCA du comté de Lenoir en Caroline du Nord (États-Unis) a en effet échappé de peu à l’euthanasie.

Comme le rapporte ABC News 12, le toutou présente de graves problèmes de comportement qui obligent son refuge à l’endormir pour toujours si aucune autre association de sauvetage ne peut le prendre en charge.

Un chien sauvage imprévisible

C’est une décision déchirante que la SPCA du comté de Lenoir a récemment annoncé sur les réseaux sociaux. Duplin, un chien errant au comportement imprévisible, allait être euthanasié si aucun autre refuge n’acceptait de l’accueillir.

Lenoir County SPCA / Facebook

Le refuge avait pourtant tout essayé pour offrir au toutou une nouvelle chance dans la vie. Le personnel a commencé par faire venir un comportementaliste pour l’évaluer. Celui-ci a malheureusement déterminé que Duplin n’était pas adoptable et qu’il souffrait derrière les barreaux.

« Ce chien a vécu sa vie de chien libre et ne se conformera pas facilement à une vie d'enfermement. Nous ne pouvons pas légalement le relâcher là où il était. Il y a des lois et des règlements qui nous empêchent de libérer un chien, surtout celui qui a fait preuve d'agressivité (peur ou non) », a ainsi expliqué la SPCA.

Lenoir County SPCA / Facebook

Après avoir discuté avec les autorités de l’État pour trouver une solution, la triste décision d’euthanasier le chien a été prise. Selon la loi, le refuge aurait même dû le faire après ses 72 heures de détention.

Un miracle !

La dernière chance de sauver Duplin était de trouver une structure qui accepterait de l’accueillir. La SPCA du comté de Lenoir avait toutefois peu d’espoir. « Aucun sauvetage ne le prendra car il est imprévisible. », a tristement écrit l'un de ses membres sur Facebook. « Il n'y a pas de sanctuaires locaux, et ceux que nous avons contacté ne le prendront pas parce qu'il n'est pas capable d'être logé avec d'autres animaux. Le fait est qu'il est un chien sauvage et la probabilité qu'il soit domestiqué au point où il sera en sécurité est extrêmement faible », a-t-il poursuivi.

Lenoir County SPCA / Facebook

Des miracles surviennent parfois et Duplin peut certainement remercier son ange gardien. Alors qu’il ne restait plus beaucoup de temps au toutou, le refuge It Takes a Village Rescue s’est proposé de le prendre en charge ! Cet établissement dispose même d’un comportementaliste canin certifié qui travaille avec des chiens sauvages.

Après être arrivé sain et sauf dans son nouveau foyer, Duplin peut enfin croire en un avenir meilleur !