Un chien errant au passé tragique est incapable de passer le seuil de sa nouvelle maison (vidéo)

Boomer n’avait très probablement jamais connu la vie dans une maison, entouré d’une famille. Quand il a été secouru et recueilli, ce chien a eu toutes les peines du monde à passer le seuil de son nouveau foyer.

Depuis des années, Samantha Zimmer porte secours aux chiens errants et les accueille chez elle à Houston, dans l’Etat du Texas, pour le préparer à l’adoption, raconte The Dodo.

Le mois dernier, elle apprenait qu’un groupe de canidés des rues avait besoin d’aide. Ces derniers étaient nourris par une habitante. C’est d’ailleurs cette dernière qui l’a contactée.

Parmi ces chiens, il y avait Boomer, un croisé Pitbull. Il était le plus timide et le plus craintif de la meute. Il est aussi celui qui a donné le plus de fil à retordre à Samantha Zimmer quand elle a essayé de l’emmener. L’animal ne se laissait pas approcher, ce qui a amené la bénévole à installer une cage-piège.

Après quelques essais infructueux, Boomer a fini par se laisser « capturer ». Samantha Zimmer a enfin pu le prendre en charge. Elle a commencé par l’emmener chez le vétérinaire, qui a découvert qu’il souffrait de la dirofilariose, ou maladie du ver du cœur. Le chien avait également une vieille blessure à la patte et reçu un plomb, tiré via une arme à air comprimé. La période d’errance de Boomer avait été particulièrement dure et traumatisante.

Boomer apprend à faire confiance et à devenir un chien de famille

Il ne comprenait pas qu’il était le bienvenu chez Samantha Zimmer et sa famille. Au point de se braquer au moment de franchir le seul de la maison. Malgré les encouragements de ses bienfaiteurs, le quadrupède restait hésitant au pas de la porte. Il tendait la patte et voulait entrer, mais sa peur l’en empêchait, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous :

Sa famille d’accueil s’est toutefois montrée très patiente. Elle travaillé dur pour gagner sa confiance et l’aider à surmonter ses craintes.

Grâce à Samantha Zimmer et les siens, il a réalisé de réels progrès. On peut s’en rendre compte dans cette autre vidéo :