Un chien en quête de compagnons de jeu jette aux passants sa balle de tennis depuis le balcon en espérant qu'ils la lui relancent (vidéo)

Une des rues piétonnes de la ville de Lodz, en Pologne, compte un habitant très spécial. Il s’agit d’un adorable chien à la robe noire dont le comportement met les gens qui passent par là de bonne humeur.

Nika Ovsyannikova fait partie de ces derniers. Cette artiste qui fabrique des bijoux en céramique se trouvait justement à cet endroit récemment quand elle a « entendu le bruit d'une balle qui tombait. En raison de la couleur vive de la balle, je l'ai immédiatement remarquée », raconte-t-elle à The Dodo. D’autres passants s’en sont également rendu compte.

Alors qu’elle filmait la scène, elle a levé la tête et a ainsi vu le chien en question. Il était sur le balcon et la balle de tennis lui appartenait. Une première personne s’est arrêtée et lui a lancé la petite sphère jaune. Nika Ovsyannikovap pensait que l’animal avait malencontreusement laissé tomber son joujou et était content de le récupérer, mais il l’a à nouveau jeté.



@ona.clay.ring / TikTok

D’autres promeneurs lui ont relancé la balle et, à chaque fois, le joyeux toutou la laissait volontairement tomber du balcon. En fait, il voulait jouer avec eux. Il leur donnait sciemment la balle pour qu’ils la lui lancent.

Plusieurs passants se sont prêtés au jeu, au grand bonheur du chien. « C'était très mignon, dit Nika Ovsyannikovap. Les gens autour s'arrêtaient pour le regarder, et ceux qui renvoyaient la balle faisaient toujours très attention à ne pas endommager la fenêtre [derrière lui]. Je n'ai jamais rien vu de pareil auparavant ».

« Il le fait probablement tout le temps »

L’animal n’était pas enfermé dehors. La porte-fenêtre était ouverte et il pouvait regagner l’appartement et en ressortir à sa guise. Il a d’ailleurs décidé de rentrer au bout de quelques minutes, sans doute satisfait par sa dose de jeu.

« Il est rentré et n'est plus ressorti, mais des amis m'ont écrit le lendemain pour me dire qu'il jouait à nouveau avec des gens, indique Nika Ovsyannikovap. Il le fait donc probablement tout le temps. »

Le chien a été une source d’inspiration pour Nika, qui a créé un bijou à son effigie. Elle souhaite d’ailleurs l’offrir à son maître.